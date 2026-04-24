Mỗi ngày là một hành trình tận hưởng đúng nghĩa tại 'ốc đảo nghỉ dưỡng' The Sentosa 24/04/2026 14:39

Với không gian xanh khoáng đạt, trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa đại lộ trung tâm, và tổ hợp thương mại ngay dưới chân nhà, mỗi ngày tại The Sentosa trở thành hành trình tận hưởng đúng nghĩa.

Từng giây phút thường nhật trở nên đáng mong đợi

Sau nhiều năm sống cùng đại gia đình trong một con ngõ nhỏ, anh Lê Hoàng Minh (31 tuổi, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) bắt đầu nghĩ đến việc chuyển nhà.

“Lý do lớn nhất là vì không gian cũ thiếu tiện ích. Sáng đi làm, tối về nhà, cuối tuần lại phải tìm quán cà phê hay đi xa để 'đổi gió'. Tôi muốn tìm nơi ở mới để có thể tận hưởng cuộc sống ngay trong ngày thường”, anh Minh chia sẻ.

Nhu cầu của anh Minh đại diện cho xu hướng chung của nhiều người trẻ thành thị. Khi mức sống nâng lên, nơi ở cũng được kỳ vọng nhiều hơn: phong phú tiện nghi, giàu trải nghiệm để cư dân được thư giãn, kết nối và tái tạo năng lượng.

Đón đúng mong mỏi của tệp khách hàng trẻ, Vinhomes Star City mang đến những làn gió mới cho thị trường bất động sản Thanh Hóa. Tiêu biểu là khu căn hộ The Sentosa với kiến trúc Singapore Tropical ấn tượng. Trên quy mô hơn 19.000 m² cùng mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,2%, dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và tiện ích, thay vì tối đa hóa số lượng căn hộ.

Khu căn hộ The Sentosa nhận được nhiều lời khen từ cư dân tương lai nhờ hệ tiện ích nội khu phong phú.

Tại đây, các hoạt động thường nhật được tổ chức thành chuỗi tận hưởng liên tục. Buổi sáng, cư dân có thể bắt đầu bằng buổi tập gym, yoga hoặc dạo bộ dưới những tán cây tại công viên vườn trên mây The Canopy Garden rộng gần 1.000 m². Buổi chiều là những cuộc hẹn tại Sentosa Oasis Pool - tổ hợp hồ bơi nhiệt đới gần 700 m², hay các sân thể thao ngoài trời, khu vận động liên hoàn.

Để nuôi dưỡng những mầm non tương lai, The Sentosa cũng đem đến các tiện ích thiếu nhi đa dạng như sân chơi ngoài trời Adventure Island và phòng vui chơi trẻ em trong nhà Kid Corner. Cư dân nhí vừa có điều kiện rèn luyện thể chất, vừa được thỏa sức khám phá trong môi trường hiện đại, an toàn.

Tổ hợp hồ bơi nhiệt đới rộng gần 700 m² tại The Sentosa.

Buổi tối, nhịp sống sôi động của cư dân được nối dài tại Mini Orchard - tổ hợp mua sắm, ẩm thực, giải trí 5 tầng ngay tại khối đế The Sentosa. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể chuyển từ không gian riêng tư sang không khí sôi động, từ nghỉ ngơi sang tận hưởng.

Kết nối thuận tiện, phát triển bền vững

Không chỉ dừng ở trải nghiệm nội khu, lợi thế di chuyển thuận tiện tại The Sentosa cũng là yếu tố được nhiều gia đình trẻ đánh giá cao.

Tọa lạc tại nút giao Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, dự án kết nối nhanh tới các khu hành chính, thương mại và các cực phát triển quan trọng của Thanh Hóa, như biển Sầm Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn hay sân bay Thọ Xuân. Nhờ đó, cư dân có thể tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, dễ dàng cân bằng giữa công việc, gia đình và các hoạt động cá nhân.

Đặc biệt, lợi thế lớn của The Sentosa còn nằm ở vị trí kế cận bộ đôi trường mầm non và trường liên cấp Vinschool. Cư dân nhí có thể học tập trong môi trường chất lượng cao mà không cần di chuyển xa, đồng thời giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh.

“Chỉ cần nghĩ đến việc con có thể tự đi học gần nhà, rồi chiều về vui chơi ngay trong khuôn viên an toàn, tôi đã thấy đây là lựa chọn hấp dẫn”, chị Hạnh, cư dân tương lai của The Sentosa, chia sẻ.

Khu căn hộ The Sentosa nằm liền kề hệ thống trường Vinschool Star City.

Không chỉ dừng lại ở lợi thế an cư, vị trí liền kề các trường học chất lượng còn trở thành “bệ phóng” gia tăng giá trị bền vững cho The Sentosa. Báo cáo từ Realtor.com cho thấy, những bất động sản gần hệ thống giáo dục uy tín có mức giá cao hơn trung bình tới 78,6% so với khu vực lân cận.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng ưu tiên chất lượng sống và tương lai con trẻ, The Sentosa không chỉ là nơi ở, mà còn là “tọa độ giá trị” hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi nhất: không gian sống cân bằng, hệ tiện ích hoàn chỉnh và khả năng kết nối linh hoạt. Dự án vì thế được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực sống mới cho cộng đồng cư dân trẻ tại Thanh Hóa, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư đón đầu xu hướng.