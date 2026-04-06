‘Bộ tứ hạ tầng’ băng băng về đích, Vinhomes Wonder City vào tâm điểm chu kỳ tăng trưởng mới phía Tây Hà Nội 06/04/2026 11:34

(PLO)- Đại lộ Tây Thăng Long, Vành đai 4, Vành đai 3.5 và metro Nhổn - Ga Hà Nội đồng loạt tăng tốc đang đưa phía Tây Hà Nội bước vào chu kỳ vàng lần thứ hai, sau chu kỳ đầu tiên khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây.

Nằm tại tâm điểm của “bộ tứ hạ tầng” và bắt đầu bước vào giai đoạn bàn giao, Vinhomes Wonder City hưởng trọn mọi lợi thế, đón dòng dân cư và dòng vốn lớn, mở ra dư địa tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

“Bộ tứ hạ tầng” tăng tốc về đích, kích hoạt trục tăng trưởng mới phía Tây

Hạ tầng phía Tây Hà Nội đang ngày càng hoàn thiện khi loạt dự án trọng điểm băng băng về đích. Đại lộ Tây Thăng Long - tuyến đường huyết mạch nối Tây Hồ Tây với phía Tây Hà Nội, đang tiến rất gần đến ngày hoàn thiện. Tính đến hết tháng 3-2026, phần lớn tuyến đã thông xe. Đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng đang được dồn lực triển khai, qua đó hình thành trục kết nối trực tiếp từ lõi đô thị tới Đan Phượng, Phúc Thọ và xa hơn là Sơn Tây.

Ở vai trò liên kết nội vùng, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô sau hơn hai năm khởi công đang dần hiện hữu, đặc biệt tại các đoạn qua Hoài Đức và Đan Phượng. Phần đường song hành dự kiến khai thác từ năm 2026, góp phần giảm tải cho các trục hiện hữu và mở ra hành lang liên kết liên vùng giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh.

Đường Vành đai 4 đoạn qua Hoài Đức và Đan Phượng đã được rải thảm bê tông nhựa trên nhiều đoạn.

Trong khi đó, Vành đai 3.5 đang từng bước khẳng định vị thế là trục kết nối chiến lược của khu Tây khi phía bắc đã thông xe tới Quốc lộ 32, phía nam kết nối trực tiếp với Quốc lộ 6. Trong khi đó, nút giao khác mức với Đại lộ Thăng Long dự kiến hoàn thành trong năm 2026 sẽ nâng cấp toàn bộ năng lực vận hành của mạng lưới hạ tầng khu Tây.

Cùng với đó, tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện then chốt. Dự kiến, toàn tuyến sẽ cán đích vào cuối năm 2027, kết nối đồng bộ với đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã vận hành, qua đó thiết lập hành lang di chuyển nhanh, ổn định từ phía Tây vào nội đô lịch sử.

Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội, nhận định sự đồng bộ của hạ tầng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tái định hình không gian đô thị, thúc đẩy hình thành cực tăng trưởng mới.

“Lúc này, dòng dân cư và dòng vốn sẽ dịch chuyển về khu vực có khả năng tiếp cận tốt, giúp BĐS thiết lập mặt bằng giá mới. Đáng chú ý, với các dự án có quy mô lớn, đóng vai trò hạt nhân, hiệu ứng lan tỏa sẽ kéo theo chuỗi cung ứng, thương mại và dân cư, tạo thành dải đô thị kinh tế liên hoàn, đưa thị trường BĐS chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên kỳ vọng hạ tầng sang tăng trưởng dựa trên dòng tiền khai thác và nhu cầu sử dụng thực”, ông Điệp đánh giá.

Vinhomes Wonder City bắt đầu bàn giao, hút dòng vốn đổ về phía Tây

Khi mạng lưới hạ tầng phía Tây chuyển từ các tuyến đơn lẻ sang cấu trúc đa lớp, những dự án nằm tại điểm giao cắt của các trục chiến lược bắt đầu bộc lộ rõ lợi thế. Trong bức tranh đó, Vinhomes Wonder City nhanh chóng hưởng lợi trực tiếp từ quá trình nâng cấp kết nối của toàn khu vực.

Tọa lạc trên trục Tây Thăng Long, đại đô thị kết nối nhanh tới hồ Tây, nội đô lịch sử và khu công nghệ cao Hòa Lạc, đồng thời liên kết nhanh chóng tới các thủ phủ công nghiệp, logistics trong vùng thông qua Vành đai 3.5 và Vành đai 4.

Nhờ đó, Vinhomes Wonder City trở thành điểm giao thoa giữa nội đô và các hành lang kinh tế liên vùng, chuyển hóa lợi thế vị trí thành giá trị khai thác thực gắn với lưu thông hàng hóa, dòng khách và dòng vốn.

Kết nối ngày càng thuận tiện cũng thúc đẩy xu hướng giãn dân khỏi nội đô theo định hướng của Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời tạo động lực cho hoạt động thương mại và logistics phát triển mạnh. Đây chính là nền tảng để dòng vốn đầu tư dịch chuyển về các đại đô thị có hệ sinh thái đồng bộ như Vinhomes Wonder City.

“Phía Tây Hà Nội đang bước vào chu kỳ phát triển lần thứ hai sau chu kỳ đầu tiên là khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội với việc hạ tầng dần hiện thực hóa, xu hướng TOD rõ nét hơn, làn sóng FDI dịch chuyển ra vùng ven, logistics và công nghiệp phát triển mạnh. Giai đoạn hiện tại là thời điểm để các dự án có hệ sinh thái hoàn chỉnh, gắn với hạ tầng thực, có khả năng tạo cộng đồng sống trở thành điểm đến tiềm năng cho dòng tiền trong dài hạn”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam, nhận định.

Vinhomes Wonder City đang bước vào giai đoạn bàn giao cùng lúc với đà tăng tốc về đích của hệ thống hạ tầng trọng điểm.

Đáng chú ý, khi các trục kết nối chiến lược bước vào giai đoạn hoàn thiện cũng là lúc Vinhomes Wonder City bắt đầu bàn giao và đón những cư dân đầu tiên về an cư. Cuối tháng 3 vừa qua, đại đô thị đã chào đón hàng trăm chủ nhân về tổ ấm mới, và trong tháng 4 sẽ trao tay thêm hàng trăm căn nhà tiếp theo.

Cộng đồng cư dân đang tăng tốc hình thành, nhịp sống đô thị ngày một hiện hữu rõ nét, kéo theo sức bật của hoạt động thương mại, dịch vụ và dòng tiền khai thác bắt đầu vận hành. Đây chính là thời điểm then chốt để nhà đầu tư nhập cuộc, đón đầu chu kỳ vàng lần thứ hai của khu Tây cũng như giai đoạn vận hành chính thức của đại đô thị all-in-one đầu tiên trên trục Tây Thăng Long.