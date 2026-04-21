Hơn 1.000 người 'nhuộm xanh' Cần Giờ, trải nghiệm và 'săn' cơ hội sở hữu Vinhomes Green Paradise 21/04/2026 08:39

(PLO)- Giữa sắc xanh mát lành của rừng - biển Cần Giờ, hơn 1.000 người thuộc nhiều thế hệ đã cùng hội tụ tại Giải đi bộ Green Family Walk.

Không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe và gắn kết gia đình, sự kiện còn trở thành tâm điểm chú ý khi Vinhomes tung chính sách hỗ trợ lãi suất chỉ 0-6%/năm trong vòng 5 năm, mở ra cơ hội tiếp cận bất động sản cao cấp tại siêu đô thị biển cho đông đảo khách hàng.

Ngày hội của những trải nghiệm xanh

Sáng 19-4, hàng trăm gia đình đã đổ về Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) tham gia Green Family Walk. Dưới cái nắng 34-35°C, gió biển cùng sắc xanh bạt ngàn của rừng Sác đã “hạ nhiệt” không gian, mang đến cảm giác dễ chịu hiếm có cho khu vực này.

Trên hai cung đường 2 km “Dạo bước an nhiên” và 3,04 km “Sức khỏe bền vững”, các gia đình đa thế hệ thong thả sải bước, tận hưởng hành trình cân bằng giữa vận động và thư giãn.

Gia đình anh Pramanik Shashi Kant cùng vợ là chị Cao Thị Thanh Tâm và con gái 3 tuổi, cư dân Vinhomes Central Park tham gia hành trình ở cự ly 2 km. Đã gắn bó với Việt Nam hơn 11 năm và tham gia nhiều hoạt động thể chất, anh chia sẻ đây là lần đầu cả nhà đến Cần Giờ. Ấn tượng lớn nhất với anh là bầu không khí thoáng đãng, làn gió biển mát lành mang lại cảm giác thư thái. “Con gái chúng tôi rất thích thú khi được đi bộ cùng bố mẹ”, anh cho biết.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động đi bộ, sự kiện còn được tổ chức như một “ngày hội xanh” thu nhỏ với nhiều trải nghiệm đa dạng. Tại khu “Sống xanh - Sống khỏe”, các bậc cao niên được tư vấn về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và xương khớp. Trong khi đó, khu “Gia đình xanh - Ba thế hệ” mang đến không gian sáng tạo với các hoạt động vẽ túi vải, tái chế vật dụng, làm cờ Tổ quốc và huy hiệu 30/4 - biến thông điệp môi trường thành trải nghiệm gần gũi.

Ấn tượng trước không gian khoáng đạt tại Vinhomes Green Paradise, nhiều gia đình đã trải nghiệm đi xe điện tham quan dự án, trực tiếp cảm nhận nhịp chuyển động của siêu đô thị ESG++. Từ khu đất hoang sơ, mặt biển mênh mông nước, đến nay Vinhomes Green Paradise đã khoác lên mình tấm áo mới. Trên trục Tương Lai 50m, nhiều du khách choáng ngợp trước những dãy nhà phố đang được đồng loạt thi công, mang tầm vóc một thủ phủ kinh tế - giải trí Châu Á.

“Tôi khá bất ngờ khi quay lại Cần Giờ sau một năm và chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của khu vực này. Với quy hoạch bài bản trên quỹ đất lớn; cộng hưởng giữa rừng và biển để tạo dựng một siêu đô thị đáng sống. Không chỉ Việt Nam mà ngay cả châu Á và thế giới, tôi chưa từng thấy một dự án nào có quy mô và lợi thế tự nhiên tương tự”, anh Nguyễn Thái Dương (Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ. Anh Dương cũng tiết lộ đã xuống cọc một căn biệt thự tại dự án.

Cơ hội vàng sở hữu tài sản thực ven biển nhờ chính sách khủng

Sức nóng của Giải đi bộ Green Family Walk được cộng hưởng khi diễn ra đúng thời điểm Vinhomes công bố chính sách cố định lãi suất chỉ 0-6%/năm trong 5 năm cho tất cả các dự án trên toàn quốc.

Nhờ đó, Vinhomes Green Paradise càng gia tăng sức hút khi sở hữu “tấm khiên” bảo vệ khách hàng trước mọi biến động thị trường.

Cụ thể, tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn 1 trong 5 gói hỗ trợ lãi suất từ Vinhomes. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi suất hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 16% - 18% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng).

Cú hích của chính sách trên đã giúp nhiều gia đình tự tin nhắm tới Vịnh Ngọc - nơi sở hữu những biệt thự biển cao cấp được ví như những resort thu nhỏ. Lưng tựa vào hệ sinh thái rừng ngập mặn 75.000 ha, tầm nhìn hướng trọn biển hồ Lagoon 800 ha - rộng hơn cả diện tích đảo Sentosa (Singapore), Vịnh Ngọc sở hữu lợi thế hiếm có về cảnh quan và vi khí hậu, với nền nhiệt mát hơn khu vực nội đô khoảng 2-3°C. Trong không gian ấy, mỗi căn biệt thự đều có bãi tắm riêng, mở ra trải nghiệm sống gần biển theo cách trọn vẹn, tĩnh tại và biệt lập.

Vịnh Ngọc còn được định vị là trung tâm thương mại - dịch vụ sôi động với các sản phẩm nhà phố Boulevard Prime trên trục Tương Lai, Vịnh Ngọc 48. Đây chính là “cỗ máy dòng tiền” vận hành 24/7 khi hưởng lợi từ hệ tiện ích quy mô lớn, gồm tổ hợp giải trí Cosmo Bay, Vincom Mega Mall, nhà thi đấu Sportia Complex, cùng bệnh viện quốc tế Vinmec…

“Tiềm năng kinh doanh khu vực này rất tuyệt vời. Lợi thế không chỉ đến từ việc hình thành các khu phố đêm mà còn ở vị trí trung tâm kết nối giữa TP.HCM và hướng đi Vũng Tàu qua tuyến đường vượt biển”, anh Phan Tất Đạt (TP.HCM) chia sẻ sau khi tham dự Giải đi bộ Green Family Walk và được chứng kiến hạ tầng đô thị đang thần tốc thành hình tại Vinhomes Green Paradise.

Khởi nguồn từ sắc xanh mát lành của rừng - biển Cần Giờ và sự hội tụ của hơn 1.000 người tại Green Family Walk, hành trình trải nghiệm đã khép lại bằng một bức tranh rõ nét hơn về tương lai của các gia đình tại Vinhomes Green Paradise. Từ những bước chân trải nghiệm thực tế, một chuẩn sống mới đang dần hiện hữu - nơi thiên nhiên, tiện ích và giá trị đầu tư cùng song hành.