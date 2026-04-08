Sống xanh – Sống khỏe mỗi ngày giữa hệ sinh thái thể thao và cảnh quan tại Vinhomes Green City 08/04/2026 09:07

(PLO)- Đại đô thị Vinhomes Green City tại Tây Bắc TP.HCM đang tăng tốc hoàn thiện hệ tiện ích thể thao trong mạng lưới công viên, hồ sinh thái và không gian cộng đồng, qua đó kiến tạo môi trường sống khuyến khích vận động, chăm sóc sức khỏe và gắn kết cư dân ngay từ giai đoạn đầu phát triển.

Xu hướng xanh tác động đến tiêu chí an cư

Báo cáo “Xu hướng thị trường nhà ở & chân dung người mua” mới nhất của DKRA Consulting ghi nhận người mua ngày càng đề cao không gian sống xanh, bền vững, ưu tiên các khu đô thị quy mô lớn có công viên, mảng xanh và hệ tiện ích đầy đủ trong làn sóng giãn dân sang các đô thị vệ tinh tăng mạnh.

Tâm lý tiêu dùng này đã lý giải vì sao tại Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng và nhà đầu tư. Trên quy mô 197,2 ha, dự án phát triển quỹ cây xanh và mặt nước tới 35,6 ha, phục vụ quy mô dân số dự kiến khoảng 40.000 người.

Vinhomes Green City đang trở thành điểm đến sống xanh - sống khỏe nổi bật tại Tây Bắc TP.HCM.

Mạng lưới tiện ích tại đại đô thị được thiết kế theo cấu trúc đa tầng, đan cài giữa các khu nhà ở, gồm 4 hồ bơi phong cách resort, 100 sân thể thao các loại, 7 hồ lớn nhỏ, 12 công viên sinh thái và 5 phân khu chức năng.

Dải công viên, hồ cảnh quan và đường dạo ven mặt nước được bố trí liên hoàn, giúp điều hòa vi khí hậu và mở rộng thêm diện tích tiếp xúc với thiên nhiên. Đặc biệt, hồ Green Lake rộng 8 ha được quy hoạch như trung tâm cảnh quan của toàn khu, bao quanh là các công viên chủ đề như The Pop Art Park 4,3 ha, Wellness Park 3,65 ha, Sportia Park 1,86 ha, Retreat Park 2,57 ha và Paradise Park 1,7 ha... Mỗi công viên đảm nhiệm một nhóm công năng khác nhau, từ vận động, thư giãn, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi gia đình.

Quy hoạch dành tỷ lệ lớn cho các mảng xanh, hồ sinh thái, không gian vận động và không gian mở cho thấy định hướng phát triển bền vững của chủ đầu tư trong việc xây dựng một đại đô thị có nhịp sống lành mạnh, tạo điều kiện cho cư dân theo đuổi lối sống xanh, sống khỏe. Khi cư dân có thể đi bộ ven hồ, tập luyện ngoài trời, cho con trẻ vui chơi trong công viên và dành thời gian thư giãn tại các khoảng xanh ngay gần nhà, sức khỏe thể chất và tinh thần đều được nuôi dưỡng và chăm sóc mỗi ngày.

Quy hoạch đa tầng cây xanh, mặt nước lên tới 35,6ha tại Vinhomes Green City.

Kiến tạo cộng đồng năng động và bảo chứng sức hút an cư dài hạn

Trong tổng thể tiện ích thể thao của đại đô thị, The Pop Art Park thuộc phân khu The Sunrise là điểm nhấn nổi bật, góp phần định hình nhịp sống năng động cho toàn khu. Công viên thể thao liên hoàn rộng 4,3 ha được quy hoạch quanh hồ sinh thái 11.447 m2, kết nối các hạng mục vui chơi và vận động thành một tổng thể liền mạch. Tại đây, tổ hợp 4 sân pickleball được phát triển cùng chuỗi tiện ích như sân cầu lông, tennis, bóng chuyền hơi, bóng đá, bóng rổ, gym ngoài trời, sân chơi trẻ em và đường chạy ven hồ.

“Việc dành quỹ đất cho pickleball cho thấy dự án sớm cập nhật xu hướng thể thao đô thị mới, ưu tiên những bộ môn dễ tham gia, có tính giao lưu cao và phù hợp với nhiều độ tuổi”, anh Thành Nam, cư dân tương lai của khu The Sunrise chia sẻ.

Sân Pickleball thuộc The Pop Art Park sẽ đưa vào khai thác phục vụ giải đấu thể thao vào ngày 11-4-2026.

Ngày 11-4 tới, Khu phức hợp thể thao tại The Pop Art Park dự kiến khai trương cùng giải đấu Pickleball, quy tụ khoảng 300 khách tham dự. Sự kiện đặt thêm dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện Vinhomes Green City, khi hệ tiện ích bắt đầu vận hành và đời sống cộng đồng dần hình thành. Đáng chú ý, đây cũng là hạ tầng thể thao lớn nhất khu vực Đức Hòa (Tây Ninh), đóng góp vào bức tranh phát triển chung của trung tâm hành chính - chính trị mới.

Song song với The Pop Art Park, cùng thời điểm, nhiều tiện ích của Vinhomes Green City như đường giao thông nội khu, công viên Welless Park, hồ trung tâm The Green Lake cùng đã hoàn thiện; Vinschool dự kiến hoàn thành phần móng trong tháng 4-2026, từng bước hiện thực hóa môi trường sống xanh, giáo dục chất lượng quốc tế đầu tiên tại khu vực.

“Từ đây, đại đô thị có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình trong cùng một không gian sống: trẻ nhỏ có sân chơi an toàn, trường học ngay gần nhà; người lớn có khu vận động thể thao và những khoảng xanh để cả nhà có thể đi bộ, thư giãn vào cuối tuần”, anh Thành Nam nói.

Hạ tầng tiện ích thành hình, đi cùng các hoạt động phong trào sôi nổi giúp cư dân Vinhomes Green City tương lai có thêm cơ sở để hình dung nhịp sống thực tế của đại đô thị, đồng thời tin tưởng hơn vào sức hút an cư và triển vọng gia tăng giá trị tài sản trong trong tương lai gần.