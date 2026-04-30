Charm Group đưa khu nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế tại Long Hải đi vào hoạt động 30/04/2026 17:53

(PLO)- Ngày 30-4, tại xã Long Hải, TP.HCM, khu nghỉ dưỡng Vienna House by Wyndham Charm Long Hai do Charm Group phát triển, vận hành bởi thương hiệu Vienna House by Wyndham chính thức khai trương và đưa vào hoạt động.

Khu nghỉ dưỡng mang phong cách nhiệt đới hiện đại với quy mô 24 căn biệt thự hướng biển cùng gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng. Tại đây có hơn 25 tiện ích như hồ bơi nước mặn, khu spa chăm sóc sức khỏe, phòng gym 24/7, sân pickleball, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em, ballroom (tổ chức sự kiện) cùng hệ thống nhà hàng, cà phê…Sắp tới, nhiều tiện ích nâng cao tiếp tục được đưa vào vận hành, góp phần hoàn thiện trải nghiệm lưu trú đạt chuẩn quốc tế và tạo điểm nhấn mới cho du lịch địa phương.

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ ngay từ giai đoạn đầu vận hành, đội ngũ nhân sự của Vienna House by Wyndham Charm Long Hai đã được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu, hướng đến mang lại trải nghiệm đồng nhất và chuyên nghiệp cho du khách.

Vienna House by Wyndham Charm Long Hai là dự án đầu tiên của Charm Group trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Trước đó, doanh nghiệp đã ghi dấu ấn với nhiều dự án căn hộ cao cấp tại TP.HCM và các đô thị vệ tinh…Khi đi vào khai thác, khu nghỉ dưỡng được kỳ vọng mang đến trải nghiệm lưu trú đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm du lịch địa phương, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Nhân dịp khai trương, Vienna House by Wyndham Charm Long Hai triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng, thời gian ưu đãi từ ngày 30-4 đến 30-6-2026.