Sở Y tế Cần Thơ báo cáo kết quả xử lý vi phạm tại Bệnh viện Da liễu 08/05/2026 18:07

(PLO)- Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu và thu hồi hơn 130 triệu đồng chi sai.

Sở Y tế TP Cần Thơ vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận của UBND TP về nội dung tố cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ.

Theo Sở Y tế, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ vẫn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, chưa đúng trình tự. Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành.

Trước tình hình đó, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện Da liễu TP. Đồng thời, ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm Ban Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP và thu hồi hơn 130 triệu đồng chi sai. Ảnh: CHÂU ANH

Qua đó, yêu cầu bệnh viện nghiêm túc phối hợp, rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư ngay từ cơ sở, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp trong thời gian tới.

Đến nay, Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu và tổ xác minh. Bệnh viện cũng đã thu hồi các khoản thanh toán, chi sai với tổng số tiền hơn 130 triệu đồng.

Cạnh đó, kiểm tra, rà soát toàn bộ thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… đang được sử dụng và kinh doanh tại bệnh viện. Mặt khác, rà soát toàn bộ danh mục, quy trình kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại đơn vị, đảm bảo thực hiện đúng nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài như thời gian qua.