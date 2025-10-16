Công an khởi tố vụ án làm giả con dấu tại Bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ 16/10/2025 15:39

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại bệnh viện Da liễu TP.

Chiều 16-10, trong văn bản trả lời báo chí liên quan sai phạm xảy ra tại bệnh viện Da liễu TP Cần Thơ, Công an TP cho biết Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện tại, Công an TP Cần Thơ đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án làm giả con dấu xảy ra tại bệnh viện Da liễu TP. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, tháng 3-2025, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với Giám đốc bệnh viện Da liễu TP. Theo đó, Giám đốc bệnh viện Da liễu Cần Thơ bị tố cáo tám nội dung; qua xác minh, Sở Y tế xác định có năm nội dung tố cáo đúng, hai nội dung tố cáo đúng một phần và một nội dung tố cáo sai.

Từ kết quả xác minh tố cáo, Sở Y tế TP Cần Thơ đã xem xét, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể và Ban Giám đốc bệnh viện Da liễu theo thẩm quyền đối với các tồn tại, hạn chế.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước trong Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV TM HeCa.

Ngày 21-5, Công an TP đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Sở Y tế về vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Bệnh viện Da liễu. Cụ thể, qua thanh tra cho thấy có 12 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo chữ ký, có dấu của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) liên quan đến Công ty TNHH MTV TM HeCa.