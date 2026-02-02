TP.HCM lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công là nhà, đất do ông Đặng Minh Thông làm trưởng ban 02/02/2026 11:39

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của TP. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của TP (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo còn có: ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính (thành viên Thường trực); ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Lê Ngọc Khánh; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Hoàng Anh; bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Người dân tham quan, chụp ảnh tại công viên vừa được mở cửa trên khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Chức năng của Ban Chỉ đạo là báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy phương án sắp xếp, xử lý tài sản sau sắp xếp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan đảm bảo hiệu quả và kịp tiến độ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, thống kê chi tiết, đầy đủ, chính xác tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của TP.

Trong đó, về phạm vi: đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Về đối tượng: cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ phối hợp cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chủ quản của các đơn vị đang đề xuất bố trí thêm cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý để thống nhất xác định thẩm quyền, phương án bố trí đảm bảo chặt chẽ theo quy định và định hướng phát triển của thành phố.

Đồng thời, đề xuất cụ thể phương án quản lý, sử dụng, khai thác đối với các tài sản nhà, đất dôi dư, chưa sử dụng hết công suất, đảm bảo đáp ứng mục tiêu trước mắt và kế hoạch phát triển lâu dài của TP.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Sở Tài chính là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp các sở, ngành liên quan, tổng hợp đề xuất UBND TP.HCM báo cáo Đảng ủy UBND TP trình Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến.