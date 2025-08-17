Ăn tôm thường xuyên, chuyện gì xảy ra với sức khỏe? 17/08/2025 10:36

Nghiên cứu hiện tại cho thấy tôm có thể không ảnh hưởng đến mức cholesterol như các chuyên gia từng nghĩ, bởi có sự khác biệt giữa thực phẩm chứa cholesterol và thực phẩm làm tăng cholesterol.

Làm tăng cả cholesterol “tốt” lẫn “xấu”

Mặc dù tôm có hàm lượng cholesterol cao, nhưng nó có thể làm tăng mức lipoprotein mật độ cao (HDL), hay cholesterol "tốt", giúp cơ thể loại bỏ lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay cholesterol "xấu".

Nồng độ LDL cao có thể dẫn đến hình thành mảng bám trong mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, ăn tôm thường xuyên sẽ không góp phần làm tăng tỷ lệ cholesterol xấu.

Cơ thể tự điều chỉnh khi tiêu thụ cholesterol

Khi bạn hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, cơ thể sẽ cảm nhận được điều này và báo hiệu cho gan sản xuất ít cholesterol hơn, hệ tiêu hóa hấp thụ ít hơn và tăng cường phân hủy cholesterol. Bằng cách này, cơ thể bạn giúp đảm bảo có đủ lượng cholesterol cần thiết trong máu.

Thay thế chất béo bão hòa bằng tôm có thể cải thiện cholesterol LDL

Tôm chỉ chứa rất ít chất béo, và hầu như tất cả đều là chất béo không bão hòa. Các loại chất béo làm tăng LDL là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, thường có trong bơ, thịt bò, đồ chiên và đồ nướng. Nếu bạn thay thế những thực phẩm này bằng tôm, bạn có thể giảm được lượng LDL.

Người bị tăng cholesterol máu gia đình cần thận trọng

Hầu hết mọi người sẽ không thấy tác động lớn đến mức cholesterol trong máu khi ăn tôm thường xuyên. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ dân số có khuynh hướng di truyền đối với cholesterol cao và có thể nhạy cảm hơn với cholesterol trong thực phẩm.

Nếu bạn bị tăng cholesterol máu do di truyền, hãy thảo luận về chế độ ăn uống phù hợp với bác sĩ.

Ăn tôm thường xuyên có thể tốt cho tim mạch

Tôm không chỉ ít chất béo không lành mạnh mà còn ít calo, giàu protein và chứa axit béo omega-3 và selen, cả hai đều tốt cho tim. Tôm cũng chứa chất chống oxy hóa astaxanthin, có thể làm giảm viêm và giúp tăng cường động mạch.

Một số bằng chứng cho thấy những người ăn tôm thường xuyên có thể có huyết áp thấp hơn và ít mắc bệnh tim hơn.

Những lưu ý khi ăn tôm

Tôm nuôi và tôm đánh bắt tự nhiên: Hải sản nuôi có thể chứa nhiều omega-3 hơn. Tuy nhiên, một số loại tôm nuôi nhập khẩu có thể đã được xử lý bằng kháng sinh.

Lượng ăn: Không có khuyến nghị cụ thể về lượng cholesterol, nhưng các hướng dẫn hiện tại cho biết nên giữ ở mức thấp nhất có thể.

Cách chế biến: Nướng, hấp hoặc luộc tôm thay vì chiên chúng trong bơ hoặc dầu để tránh thêm chất béo không lành mạnh.