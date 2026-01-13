Lời khai của chủ xưởng sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất 13/01/2026 13:24

(PLO)- Vương Lưỡng Toàn thừa nhận suốt ba năm qua đã đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi được trộn hàn the, soda và dung dịch silicate để sợi mì mềm, dai và đẹp hơn.

Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc chủ cơ sở kinh doanh Châu Phát sản xuất mì tươi trộn hóa chất với số lượng lớn.

Sợi mì ngậm 3 loại hóa chất

Tại cơ quan điều tra, bị can Vương Lưỡng Toàn (45 tuổi, chủ hộ kinh doanh Châu Phát) khai nhận cơ sở sản xuất mì tươi này thực tế đã hoạt động được khoảng 10 năm.

Công an khởi tố ông Toàn, Lài và Vĩnh để điều tra. Ảnh: CA

Đây là "sản nghiệp" do bố ruột của ông Toàn gây dựng và để lại. Bản thân ông đã tham gia vào quá trình sản xuất tại xưởng từ nhiều năm trước và chính thức tiếp quản quyền quản lý, điều hành từ khoảng ba năm nay.

Đáng chú ý, ông Toàn khai nhận để sợi mì có độ mềm dai vượt trội, màu sắc bắt mắt và lâu hỏng, ông đã không ngần ngại sử dụng các loại hóa chất công nghiệp.

Các loại hóa chất này được ông Toàn đặt mua trực tiếp tại chợ Kim Biên hoặc thông qua các đầu mối giao hàng tận nơi. Sau đó, ông Toàn chỉ đạo nhân công tại cơ sở pha trộn các loại hóa chất như Borax (hàn the), Soda, dung dịch Silicate vào bột mì theo tỉ lệ nhất định để có thành phẩm phù hợp với khẩu vị người dùng.

Các nhân công làm việc không có đồ bảo hộ cá nhân, chân giẫm lên sợi mì. Ảnh: CA

"Gần một xô nước thì pha vào nửa chén hàn the, sản phẩm sẽ để được lâu và tạo độ giòn, sau đó pha màu để tạo màu và soda giúp làm mềm mì" - ông Toàn khai và cho biết mỗi buổi chiều mình sẽ pha sẵn dung dịch này để chuẩn bị cho các nhân công làm vào ngày hôm sau.

Theo điều tra, đây là những hóa chất không được sử dụng trong sản xuất thực phẩm và có hại cho sức khỏe con người, nhưng vì lợi nhuận và để sản phẩm trông "ổn định", bị can vẫn quyết định sử dụng.

Chính nhờ vẻ ngoài bắt mắt và độ dai, dẻo, sản phẩm của cơ sở Châu Phát đã xây dựng được uy tín với nhiều sạp hàng tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM suốt nhiều năm qua.

Công an thu giữ số lượng lớn tang vật để điều tra. Ảnh: CA

Mỗi ngày, xưởng của ông Toàn xuất xưởng từ 700 đến 800 kg mì sợi thành phẩm. Với thâm niên tiếp quản ba năm, ông Toàn khai nhận đã đưa ra thị trường tổng cộng khoảng 800 tấn mì tươi chứa hóa chất độc hại.

Thậm chí, chỉ trong giai đoạn cao điểm ba tháng gần đây, hàng tấn mì "tẩm hóa chất" đã được phân phối rộng khắp đến các bếp ăn và người tiêu dùng.

Quy trình sản xuất mất vệ sinh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý thị trường, PC03 Công an TP.HCM phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán mì sợi có dấu hiệu sử dụng chất cấm tại phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ) do Vương Lưỡng Toàn cầm đầu.

Sau thời gian âm thầm thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ, ngày 16-12-2025, lực lượng chức năng đã bất ngờ đột kích kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát.

Ông Toàn trực tiếp trộn các loại hóa chất để sản xuất mì. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt quả tang nhiều nhân công đang trực tiếp hòa trộn các dung dịch hóa chất vào bồn chứa bột. Ông Toàn cũng trực tiếp việc pha trộn hóa chất vào nước để pha bột mì.

Trong khu vực sản xuất, các thùng đựng nước được tận dụng từ thùng đựng sơn cũ, cáu bẩn. Sàn nhà vương vãi sợi mì, các nhân công mặc quần ngắn, áo thun, dép lê và làm việc không có đồ bảo hộ cá nhân, không đeo găng tay thậm chí giẫm lên cả sợi mì thành phẩm.

Tang vật thu giữ gồm lượng lớn mì thành phẩm và các can hóa chất không rõ nguồn gốc. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số mì này đều chứa các chất độc hại như hàn the và silicate.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Lưỡng Toàn, Huỳnh Cẩm Lài (44 tuổi) và Thạch Vĩnh (21 tuổi, cùng ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cũ) để xử lý theo quy định.

Hiện nay, bên cạnh việc làm rõ hành vi của các bị can tại xưởng, PC03 đang tập trung mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.