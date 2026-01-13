11 loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe người trên 55 tuổi 13/01/2026 14:20

(PLO)- Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết những thực phẩm này hỗ trợ sức khỏe cơ bắp, xương, tim và não sau tuổi 55.

Bà Tara Collingwood là chuyên gia dinh dưỡng thể thao và đồng tác giả cuốn sách "Flat Belly Cookbook for Dummies" đã giải thích tầm quan trọng về thực phẩm cho người sau tuổi 55.

Hãy bổ sung các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi vào chế độ ăn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo bà Tara Collingwood sau độ tuổi này, quá trình tổng hợp protein cơ bắp sẽ giảm đi. Ngoài ra, quá trình chuyển hóa xương tăng lên, tình trạng viêm nhiễm và stress oxy hóa gia tăng. Khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cũng trở nên kém hiệu quả hơn. "Sự nhất quán quan trọng hơn sự hoàn hảo," bà nhấn mạnh.

Dưới đây là 11 loại thực phẩm mà người trên 55 tuổi nên ăn hằng ngày.

Rau lá xanh

Hãy đảm bảo bạn ăn nhiều rau lá xanh, bao gồm rau bina, cải xoăn và cải bắp. Theo bà Collingwood, chúng giàu vitamin K, folate và magiê, giúp hỗ trợ sức khỏe xương và tim mạch. Mục tiêu hằng ngày nên là ít nhất một cốc rau nấu chín hoặc hai cốc rau sống.

Quả mọng

Hãy bổ sung các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi vào chế độ ăn. Thực phẩm này giàu polyphenol và chất chống oxy hóa, liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và giảm viêm. Mục tiêu hằng ngày nên là khoảng 1/2 đến 1 cốc.

Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi rất cần thiết khi bạn già đi. Những loại cá này là nguồn cung cấp tuyệt vời omega-3 và vitamin D. Chúng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, khớp và chức năng não. Hãy cố gắng ăn ít nhất 85-113 g mỗi ngày.

Trứng

Bà Collingwood khuyên bạn nên bắt đầu ngày mới với trứng. Trứng cung cấp protein chất lượng cao, choline và lutein, hỗ trợ duy trì cơ bắp và sức khỏe mắt. Nếu mức cholesterol được kiểm soát tốt, bạn nên ăn một hoặc nhiều quả trứng mỗi ngày.

Sữa chua Hy Lạp hoặc Kefir

Trong nhóm sản phẩm từ sữa, chuyên gia khuyên dùng sữa chua Hy Lạp hoặc kefir. Những thực phẩm này giàu protein, canxi và men vi sinh, hỗ trợ mật độ xương và sức khỏe đường ruột. Bạn nên dùng từ 3/4 đến 1 cốc mỗi ngày.

Đậu hoặc đậu lăng

Đậu và đậu lăng là nguồn chất xơ tuyệt vời. Thực phẩm này giàu protein thực vật, magiê, kali, giúp cải thiện việc kiểm soát đường huyết và cholesterol. Mỗi ngày nên ăn khoảng 1/2 đến 1 cốc đậu hoặc đậu lăng đã nấu chín.

Các loại hạt

Đặc biệt là quả óc chó hoặc hạnh nhân. Chúng chứa chất béo lành mạnh, vitamin E và magiê, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mục tiêu hằng ngày là một nắm nhỏ (khoảng 30g).

Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt gồm yến mạch, quinoa và lúa mạch cung cấp chất xơ và vitamin B. Chúng hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và độ nhạy insulin. Bà Collingwood khuyến nghị nên ăn từ 1 đến 2 phần mỗi ngày.

Dầu ô liu

Dầu ô liu nguyên chất giàu chất béo không bão hòa đơn và polyphenol. Loại dầu này có tác dụng chống viêm và bảo vệ tim mạch. Chuyên gia khuyên nên dùng 1-2 muỗng canh mỗi ngày.

Các loại rau họ cải

Bông cải xanh, cải Brussels và súp lơ chứa sulforaphane cùng các chất chống oxy hóa. Thực phẩm này hỗ trợ giải độc và giảm nguy cơ ung thư. Mục tiêu là một cốc rau nấu chín hoặc sống mỗi ngày.

Sữa bổ sung dưỡng chất

Cuối cùng, hãy nhớ bổ sung sữa hoặc các loại sữa thay thế bằng thực phẩm tăng cường vitamin. Đây là nguồn cung cấp canxi và vitamin D quan trọng để ngăn ngừa loãng xương. Bà khuyến nghị nên uống 1-2 cốc mỗi ngày.