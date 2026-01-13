Tổng giám đốc Sông Ba Hạ điều hành đại hội cổ đông sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng 13/01/2026 13:28

(PLO)- Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ điều hành đại hội cổ đông sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk, vừa ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp đại hội cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra ngày 2-2.

Trong danh sách nhân sự điều hành đại hội cổ đông có ông Nguyễn Đức Phú, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: V.T

Trước đó, ngày 12-1, ông Nguyễn Đức Phú đã ký văn bản công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ, thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. Sau khi được đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2-2 tới thông qua, đơn từ nhiệm của ông Vũ sẽ có hiệu lực.

Như PLO đã thông tin, đầu tháng 12-2025, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Phú, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ông Phú, nhiều nhân sự khác tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng, liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trước đó, từ ngày 18 đến 20-11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng có, gây ngập lụt lịch tại vùng hạ du Phú Yên. Đỉnh điểm là lúc 16 giờ ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 16.100 m3/giây, cao nhất từ khi thủy điện Sông Ba Hạ vận hành.

Thời điểm này, ở vùng hạ du sông Ba đã bị ngập rất sâu, hàng chục xã, phường bị chìm trong biển nước, hàng vạn căn nhà đã ngập gần lút mái, rất nhiều người dân kêu cứu.