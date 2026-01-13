Tổng giám đốc Sông Ba Hạ điều hành đại hội cổ đông sau thời gian làm việc với cơ quan chức năng

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk, vừa ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ điều hành cuộc họp đại hội cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra ngày 2-2.
Trong danh sách nhân sự điều hành đại hội cổ đông có ông Nguyễn Đức Phú, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ.
Trước đó, ngày 12-1, ông Nguyễn Đức Phú đã ký văn bản công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Vũ, thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ. Sau khi được đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2-2 tới thông qua, đơn từ nhiệm của ông Vũ sẽ có hiệu lực.
Như PLO đã thông tin, đầu tháng 12-2025, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua phương án nhân sự tạm thời để điều hành các hoạt động của công ty.
Theo đó, ông Nguyễn Đức Phú, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.
Ngoài ông Phú, nhiều nhân sự khác tại Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cũng nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng, liên quan tới quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.
Trước đó, từ ngày 18 đến 20-11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã xả lũ với lưu lượng lớn chưa từng có, gây ngập lụt lịch tại vùng hạ du Phú Yên. Đỉnh điểm là lúc 16 giờ ngày 19-11, thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 16.100 m3/giây, cao nhất từ khi thủy điện Sông Ba Hạ vận hành.
Thời điểm này, ở vùng hạ du sông Ba đã bị ngập rất sâu, hàng chục xã, phường bị chìm trong biển nước, hàng vạn căn nhà đã ngập gần lút mái, rất nhiều người dân kêu cứu.
Bộ Công an đang làm việc về quy trình xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ
Trả lời câu hỏi của PV Pháp Luật TP.HCM tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm 19-12-2025, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, cho biết Bộ Công an đang làm việc để làm rõ việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ bất thường hay như thế nào.
Cũng trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM về số người thiệt mạng trong đợt lũ lớn chưa từng có hồi tháng 11-2025, lần đầu tiên lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk công bố đợt mưa lũ lịch sử này đã làm 113 người chết. Trong đó, có 101 người chết nguyên nhân trực tiếp do mưa lũ, 12 người chết do các nguyên nhân khác.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 15 đến ngày 21-11-2025, tỉnh này có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng, 5.455 nhà hư hỏng.
Ngoài ra, mưa lũ ở Đắk Lắk làm nhiều cơ sở giáo dục, y tế, hạ tầng giao thông bị hư hỏng; hàng triệu gia súc, gia cầm, hàng trăm ngàn ha cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; ước tổng thiệt hại trên 7.000 tỉ đồng.