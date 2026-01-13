Nghị sĩ Mỹ trình dự luật sáp nhập và đưa Greenland thành bang thứ 51 13/01/2026 10:47

(PLO)- Hạ nghị sĩ Mỹ Randy Fine đệ trình dự luật sáp nhập Greenland thành bang thứ 51 của Mỹ, trao Tổng thống Donald Trump quyền đàm phán mua lại lãnh thổ này từ Đan Mạch.

Hạ nghị sĩ Randy Fine (đảng Cộng hòa, bang Florida) vừa đệ trình một dự luật nhằm đưa đảo Greenland trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, tiếp nối động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy mua lại lãnh thổ này của Đan Mạch, theo tờ The Hill.

Theo thông cáo báo chí từ văn phòng của ông Fine, dự thảo "Đạo luật Sáp nhập và Quy chế Tiểu bang cho Greenland" đã được Hạ nghị sĩ này chính thức đệ trình vào ngày 12-1.

Dự luật nêu rõ các mục tiêu bao gồm việc kích hoạt "tiến trình sáp nhập và sau đó là công nhận quy chế tiểu bang đối với Greenland".

Hạ nghị sĩ Randy Fine (đảng Cộng hòa, bang Florida). Ảnh: CAIR

"Greenland không phải là một tiền đồn xa xôi mà chúng ta có thể phớt lờ, đó là tài sản an ninh quốc gia mang tính sống còn. Bất kỳ ai kiểm soát Greenland sẽ nắm quyền kiểm soát các tuyến hàng hải then chốt ở Bắc Cực và cấu trúc an ninh bảo vệ Mỹ" - ông Fine nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

"Mỹ không thể để tương lai đó rơi vào tay các quốc gia coi thường những giá trị của chúng ta và tìm cách phá hoại an ninh của chúng ta" - ông nói thêm.

Về mặt cơ chế, dự luật quy định Tổng thống Trump "được trao quyền thực hiện các bước cần thiết, bao gồm việc tìm kiếm đàm phán với Đan Mạch, để sáp nhập hoặc mua lại Greenland thành một lãnh thổ của Mỹ".

Theo nội dung dự luật, sau khi Mỹ sở hữu Greenland, ông Trump có trách nhiệm gửi báo cáo lên Quốc hội, trong đó đề xuất các thay đổi về luật liên bang "mà Tổng thống xác định là cần thiết để kết nạp lãnh thổ mới mua lại này thành một tiểu bang".

Liên quan vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12-1 cho biết hiện chưa có một "mốc thời gian" cụ thể cho việc Mỹ sẽ tiếp quản Greenland.

"[Ông Trump] chưa ấn định thời gian biểu, nhưng đây chắc chắn là một ưu tiên đối với ông ấy" - bà Leavitt nói.

"Tôi nghĩ Tổng thống đã rất rõ ràng. Ông ấy nói rằng ông muốn thấy Mỹ mua lại Greenland vì ông cảm thấy nếu chúng ta không làm vậy, cuối cùng nó sẽ Trung Quốc hoặc Nga tìm cách kiểm soát" - bà Leavitt nói.

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ sẽ tới Đan Mạch trong tuần này để bàn thảo về vấn đề Greenland.

Theo kênh NewsNation, phái đoàn gồm các thượng nghị sĩ Chris Coons (đảng Dân chủ, bang Delaware), Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa, bang Alaska), Thom Tillis (đảng Cộng hòa, bang North Carolina), Dick Durbin (đảng Dân chủ, bang Illinois) và Jeanne Shaheen (đảng Dân chủ, bang New Hampshire).

Phái đoàn cũng có các hạ nghị sĩ Gregory Meeks (đảng Dân chủ, bang New York), Madeleine Dean (đảng Dân chủ, bang Pennsylvania) và Sara Jacobs (đảng Dân chủ, bang California).