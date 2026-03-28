6 sai lầm khi ăn tinh bột và cách bổ sung tinh bột đúng cách để giảm cân 28/03/2026 18:52

(PLO)- Có rất nhiều thông tin trái chiều về tinh bột (carbohydrate), từ chế độ ăn ít tinh bột đến nỗi lo về đường và tăng cân.

Những lời khuyên mâu thuẫn này khiến nhiều người hạn chế hoặc bỏ qua các chất dinh dưỡng quan trọng từ tinh bột. Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến do chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra.

Nhiều thực phẩm giàu tinh bột được bổ sung hoặc tăng cường vitamin nhóm B. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Cơ thể luôn cần tinh bột

Tinh bột là chất dinh dưỡng thiết yếu và là nguồn năng lượng ưu tiên của cơ thể. Khi ăn tinh bột, cơ thể sẽ sử dụng chúng đầu tiên để tạo ra năng lượng hoạt động.

Người trưởng thành cần ít nhất 130 gam tinh bột mỗi ngày để cơ thể hoạt động bình thường. Việc tiêu thụ quá ít tinh bột có thể dẫn đến tình trạng ketosis. Đây là trạng thái chuyển hóa mà cơ thể phải đốt cháy chất béo để tạo năng lượng.

Các chuyên gia khuyến nghị tinh bột nên chiếm 45-66% tổng lượng calo hằng ngày. Với chế độ ăn 2.000 calo, con số này tương đương 225-325 gam tinh bột.

Bỏ qua các chất dinh dưỡng đi kèm

Nhiều thực phẩm giàu tinh bột được bổ sung hoặc tăng cường vitamin nhóm B. Các dưỡng chất này bao gồm: thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), axit folic (B9), sắt và canxi.

Nhiều loại bột làm bánh, bột gạo và bột mì đều chứa chất dinh dưỡng bổ sung. Ngũ cốc ăn sáng cũng thường được tăng cường vitamin nhóm B, axit folic và sắt để ngăn ngừa thiếu hụt. Chế độ ăn loại bỏ hoàn toàn tinh bột sẽ làm giảm đáng kể lượng dưỡng chất quan trọng này.

Lựa chọn sai nguồn tinh bột

Hầu hết thực phẩm chúng ta ăn đều chứa tinh bột, protein hoặc chất béo. Ngoài bánh mì hay mì ống, tinh bột còn có trong cơm, ngũ cốc, trái cây, các loại đậu và sữa.

Tinh bột được chia thành hai loại chính: đơn giản và phức tạp. Tinh bột đơn giản (tinh chế) như bánh mì trắng, mì ống, gạo trắng hay đồ ngọt thường tiêu hóa nhanh, làm tăng đường huyết. Ngược lại, tinh bột phức tạp như ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu giàu chất xơ và tiêu hóa chậm hơn. Bạn nên ưu tiên bổ sung tinh bột phức tạp vào chế độ ăn hằng ngày.

Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân

Bạn không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm cân. Điều quan trọng nhất là chọn một chế độ ăn uống bền vững và có thể duy trì lâu dài.

Các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích cắt bỏ hoàn toàn các nhóm thực phẩm. Việc này gây thiếu hụt vitamin B và chất xơ, những chất vốn có lợi cho việc giảm cân. Kế hoạch giảm cân nên được cá nhân hóa, tập trung vào kiểm soát khẩu phần và chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Quên rằng tinh bột cung cấp chất xơ

Tinh bột là nguồn cung cấp chất xơ chính cho cơ thể. Chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và hỗ trợ quản lý cân nặng hiệu quả.

Phụ nữ và nam giới nên tiêu thụ lần lượt 25 gam và 38 gam chất xơ mỗi ngày. Rất khó để đáp ứng nhu cầu này nếu không ăn tinh bột. Bạn có thể chọn các thực phẩm giàu chất xơ như quả mâm xôi, bơ, hạt chia, đậu lăng hoặc yến mạch.

Ăn tinh bột có nhiều đường bổ sung

Nhiều loại thực phẩm chứa lượng đường bổ sung đáng kinh ngạc mà chúng ta thường bỏ qua. Danh sách này bao gồm sữa chua có hương vị, ngũ cốc ăn sáng, thanh protein và các loại sốt đóng chai.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo hạn chế lượng đường bổ sung hằng ngày ở mức 25 gam với phụ nữ và 36 gam với nam giới. Bạn nên kiểm tra kỹ nhãn dinh dưỡng để kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể.