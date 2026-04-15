5 cách đơn giản giúp giảm đầy hơi và bảo vệ đường ruột trong mùa hè 15/04/2026 16:54

(PLO)- Các vấn đề về đường ruột thường tăng mạnh vào mùa hè và đặc biệt là bị đầy hơi.

Mùa hè nhiệt độ cao và tình trạng đổ mồ hôi nhiều là những yếu tố chính khiến các rắc rối tiêu hóa như đầy hơi trở nên phổ biến. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng cách thay đổi lối sống và chế độ ăn uống.

Những lời khuyên từ chuyên gia giúp bạn bảo vệ hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ đầy hơi, ợ chua và khó tiêu. Ảnh: Shutterstock.



Tiến sĩ Saroj Dubey, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Kailash (Noida), cho biết cái nóng mùa hè làm rối loạn tiêu hóa. Tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề đầy hơi như ợ chua, đầy hơi, tiêu chảy, chán ăn và nhiễm trùng thực phẩm. Theo bác sĩ, sự rối loạn này chủ yếu do mất nước, trong đó đổ mồ hôi là dấu hiệu cảnh báo sớm.

Dưới đây là những lời khuyên từ chuyên gia giúp bạn bảo vệ hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ đầy hơi, ợ chua và khó tiêu.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể

Uống nhiều nước là nguyên tắc cơ bản nhưng việc uống đúng lúc cũng rất quan trọng. Bác sĩ Dubey khuyến cáo mọi người nên tránh uống quá nhiều nước ngay sau bữa ăn. Thay vào đó, bạn hãy uống từng ngụm nhỏ và chia thành nhiều lần trong ngày.

Bảo quản và chuẩn bị thực phẩm đúng cách

Để thực phẩm không gây đầy hơi, bạn cần lưu ý hai yếu tố. Đầu tiên là bảo quản đúng cách, tránh sử dụng thực phẩm đã tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nếu có thức ăn thừa, hãy cho vào tủ lạnh ngay và hâm nóng lại trước khi dùng. Thứ hai, bạn nên hạn chế thức ăn quá cay, nhiều dầu mỡ và thực phẩm đường phố.

Tần suất các bữa ăn

Nhiều người có thói quen dùng đồ lạnh như kem hoặc cà phê đá để giải nhiệt. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên nên ăn uống với khẩu phần nhỏ.

Việc chia nhỏ bữa ăn vào những khoảng thời gian đều đặn thay vì nhồi nhét quá nhiều sẽ giúp giảm áp lực cho dạ dày, hạn chế ợ chua.

Dấu hiệu đau bụng vào mùa hè

Bác sĩ Dubey cảnh báo những người có bệnh lý tiêu hóa cần cẩn trọng hơn vì đây là nhóm dễ bị tổn thương. Những đối tượng này nên bổ sung thực phẩm giàu probiotic. Một số triệu chứng điển hình của chứng đau bụng gồm:

Đau bụng.

Nôn mửa (dễ gây mất nước).

Tiêu chảy.

Nếu các triệu chứng đi kèm với sốt, người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Làm thế nào để giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh?

Để phòng ngừa đầy hơi và ợ nóng trong mùa hè, bạn có thể áp dụng các mẹo đơn giản sau:

Không nên bỏ bữa quá lâu vì dễ gây ra chứng ợ chua.

Khi đi du lịch, hãy chọn thực phẩm hợp vệ sinh và được nấu tươi.

Tránh ăn thực phẩm sống đã cắt sẵn, các món có sốt mayonnaise hoặc đồ ăn vặt không được che đậy.

Hạn chế tiêu thụ caffeine và đồ uống có ga.