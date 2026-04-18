Cần Thơ: 139 trường hợp được cấp nền vượt lũ sai quy định 18/04/2026 19:20

(PLO)- Thanh tra TP Cần Thơ phát hiện 139 trường hợp được mua trả chậm nền nhà trong các cụm dân cư vượt lũ sai quy định, trong đó có cả cán bộ.

TP Cần Thơ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong bình xét hộ dân mua trả chậm nền nhà tại các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn Châu Thành (tỉnh Hậu Giang cũ).

Dự án cụm dân cư vượt lũ này nay thuộc địa bàn các xã Châu Thành, Phú Hữu và Đông Phước (TP Cần Thơ). Dự án chia thành 5 cụm dân cư với tổng mức đầu tư hơn 87 tỉ đồng.

Các cụm này gồm: Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 1 và 2); cụm xã Đông Phước; cụm xã Phú Hữu A (giai đoạn 1) và cụm xã Phú Hữu (giai đoạn 2).

Dự án cụm dân cư vượt lũ tại Châu Thành (Hậu Giang cũ) nay thuộc địa bàn các xã Châu Thành, Phú Hữu và Đông Phước (TP Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH

Qua xác minh 459 trong số 1.024 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, Hội đồng bình xét các xã, thị trấn đã trình phê duyệt 139 trường hợp vào 3 cụm dân cư vượt lũ sai quy định.

Trong đó có 8 trường hợp là cán bộ. 131 hồ sơ còn lại là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ ở nơi ngập úng, ở nhờ... nhưng không thuộc diện ven sông, kênh, rạch theo tiêu chí ưu tiên.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện một số hồ sơ thiếu biên bản bình xét, biên bản họp dân. Đáng chú ý, một số danh sách hộ dân chưa có xác nhận của cấp có thẩm quyền trước khi trình duyệt.

Ngoài ra, cơ quan chức năng chưa ban hành quyết định giao đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ dân theo quy định.

Quá trình thanh tra gặp khó khăn khi UBND các xã và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Châu Thành B không cung cấp đủ hồ sơ. Xã Châu Thành chỉ cung cấp 34/247 hồ sơ; xã Đông Phước chỉ cung cấp 62/250 hồ sơ.

“Đoàn thanh tra đã làm việc nhiều lần nhưng đơn vị được thanh tra vẫn không cung cấp đầy đủ hồ sơ, dẫn đến phải gia hạn thời gian thanh tra” - kết luận nêu. Nguyên nhân được lý giải là do sáp nhập chính quyền địa phương, việc lưu trữ và bàn giao chưa chặt chẽ dẫn đến thất lạc.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Hội đồng bình xét các xã, thị trấn và Châu Thành do bình xét hộ dân không đúng quy định.