Sau gần 2 năm tạm dừng, dự án hơn 9.000 tỉ ở Cần Thơ chưa xác định thời gian tái khởi động 14/04/2026 15:11

(PLO)- Sau 2 năm tạm dừng, Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) vừa được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nhưng hiện dự án vẫn còn đang phải hoàn thiện thủ tục pháp lý và chưa "hẹn" được ngày tái khởi động.

Liên quan Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (thường gọi Dự án 3) đã phải tạm dừng gần 2 năm, nhân dịp họp cơ quan báo, đài định kỳ quý I-2026, trả lời pv PLO, cơ quan chức năng TP Cần Thơ cho biết dự kiến sẽ triển khai thi công các hạng mục dở dang còn lại của dự án vào quý III-2026.

Hết thời gian gia hạn nhưng vẫn còn nhiều hạng mục dở dang

Mục tiêu của Dự án 3 là chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi của vùng trung tâm TP (khu vực Ninh Kiều và Bình Thủy) trước rủi ro do ngập lụt. Cạnh đó, phát triển hệ thống giao thông tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm TP với các khu vực đô thị mới phát triển.

Cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối phường Tân An với phường Cái Răng là công trình giao thông trọng điểm của thuộc Dự án 3. Ảnh: CHÂU ANH

Ngoài ra, dự án còn phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như tăng cường năng lực của chính quyền TP trong việc quản lý rủi ro thiên tai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỉ đồng; trong đó vốn vay ODA khoảng 250 triệu USD (hơn 5.697 tỉ đồng), vốn ODA không hoàn lại khoảng 4 triệu USD (hơn 91,1 tỉ đồng) và vốn đối ứng hơn 3.378 tỉ đồng. Thời điểm khởi công, dự án có thời gian thực hiện từ năm 2016-2022.

Tuy nhiên, gần đến hạn hoàn thành nhưng khối lượng công việc chưa thực hiện còn nhiều, có thể dẫn đến việc không hoàn thành các hạng mục công trình của dự án và hiệu quả chống ngập theo mục tiêu mong muốn của dự án sẽ không đảm bảo.

Do đó, TP Cần Thơ kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 6-2024 và đã được chấp thuận. Thế nhưng, đến thời gian gia hạn nhưng dự án vẫn còn nhiều hạng mục xây lắp vẫn chưa hoàn thành, nguyên nhân chính là vướng giải phóng mặt bằng, đồng thời dự án dừng cho đến nay.

Cụ thể, với hạng mục vốn ODA, có 17/26 gói thầu xây lắp đã hoàn thành, 8 gói chưa xong và một gói chưa đấu thầu. Đối với các gói thầu tư vấn và hợp phần quản lý đô thị, vẫn còn một số hạng mục dở dang do các gói thầu thi công kênh rạch nội ô chưa hoàn tất.

Chuyển sang dùng vốn ngân sách để về đích

Sau gần 2 năm tạm dừng, tháng 2-2026, Dự án 3 được HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư còn hơn 8.971 tỉ đồng (giảm hơn 196 tỉ đồng). Dù vốn vay ODA và vốn ODA không hoàn lại giảm, nhưng vốn đối ứng của TP tăng thêm hơn 961 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến ngày 31-12-2028.

Ban đầu khi triển khai, Dự án 3 dự kiến thi công từ năm 2016-2022, sau đó được gia hạn đến tháng 6-2024; tuy nhiên đến hạn vẫn còn nhiều nhiều hạng mục xây lắp vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: CHÂU ANH

Trả lời câu hỏi khi nào dự án chính thức tái khởi động trở lại, Sở Tài chính cho biết việc tái khởi động dự án chỉ có thể thực hiện khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định, bao gồm: phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; phê duyệt điều chỉnh dự án và hoàn tất các thủ tục liên quan đến hợp đồng như điều chỉnh, bổ sung và ký kết các phụ lục hợp đồng với các nhà thầu.

“Hiện nay, dự án đã được HĐND TP thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư; UBND TP cũng đã chỉ đạo BQL dự án ODA (chủ đầu tư) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án để trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 3-2026. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, hồ sơ điều chỉnh dự án vẫn chưa hoàn tất để trình cơ quan thẩm định. Dự kiến sẽ trình thẩm định trong tháng 4-2026” - Sở Tài chính thông tin thêm.

Theo UBND TP Cần Thơ, Hiệp định đã ký kết với Ngân hàng Thế giới, nguồn vốn ODA của Dự án 3 là nguồn vốn vay. Theo đó, ngân sách địa phương có trách nhiệm bố trí nguồn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi suất theo phương án vay - trả nợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đã bắt đầu trả nợ gốc từ năm 2021.

Do đó, khi Hiệp định kết thúc vào tháng 6-2024 và nguồn vốn ODA không còn hiệu lực giải ngân, việc chuyển sang sử dụng vốn ngân sách địa phương để tiếp tục triển khai, hoàn thành các hạng mục dở dang của dự án là hết sức cần thiết.

“Đồng thời, việc sử dụng vốn ngân sách địa phương là phù hợp với bản chất nghĩa vụ tài chính đã được xác lập từ đầu, không phải là khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch. Bên cạnh đó, việc tiếp tục sử dụng vốn ngân sách địa phương để triển khai và hoàn thành dự án là tuân thủ nguyên tắc về thứ tự ưu tiên bố trí vốn và bảo đảm trong khả năng cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 đã được HĐND TP cho ý kiến tại Nghị quyết số 190 ngày 29-8-2025” - UBND TP giải thích thêm.