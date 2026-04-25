1 xã ở Cần Thơ xuất hiện 69 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt 25/04/2026 17:36

(PLO)- Tình hình sạt lở tại xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) đang diễn biến hết sức phức tạp với 69 điểm sạt lở, làm sụp 4 căn nhà và chia cắt 6 tuyến đường huyết mạch.

Trên địa bàn xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) vừa xảy ra thêm một vụ sạt lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông nông thôn.

Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng 24-4, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn lộ đal (đường nông thôn được bê tông hóa bằng các tấm xi măng ghép lại hoặc đổ bê tông liền khối_PV) tại ấp Phụng An bị sụp hoàn toàn xuống sông.

Đoạn sạt lở dài khoảng 20m, sâu khoảng 6m, ăn sâu vào phần đất của người dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Từ tháng 7-2025 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn xã diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Ảnh: PHƯƠNG NGUYỄN

Trước đó, sáng sớm 23-4, tại khu vực bến phà thuộc ấp An Phú Tây, một đoạn lộ đal dài khoảng 10m, sâu 8m cũng bị sạt lở. Không lâu trước đó, ngày 9-4, một căn nhà dân đối diện khu vực này đã bị sụp lún.

Theo một lãnh đạo UBND xã Nhơn Mỹ, từ tháng 7-2025 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn xã diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu do dòng chảy mạnh, triều cường, mưa lớn kéo dài trên nền đất yếu.

Thống kê toàn xã hiện có 69 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1,2km, khiến 6 tuyến đường huyết mạch bị chia cắt. Các điểm sạt lở nghiêm trọng tập trung tại ấp An Phú Đông và ấp Phụng An.

Đến nay đã có 9 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 4 căn bị sụp trôi hoàn toàn. Nhiều tuyến đường hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con và học sinh đi học.

Chính quyền xã Nhơn Mỹ đã huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân. Ảnh: PHƯƠNG NGUYỄN

Trước tình hình đó, địa phương đã huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân di dời tài sản. Cạnh đó, triển khai các biện pháp tạm thời như gia cố cừ tràm, lót đá, đắp đất... để duy trì giao thông.

Đến nay, xã đã khắc phục được 27/69 điểm sạt lở; tuy nhiên, vẫn còn 42 điểm chưa được xử lý với chiều dài hơn 859m. Đặc biệt, có 4 điểm sạt lở tại các ấp Phụng An, Phú Tây, An Phú Đông và Trường Phú ở mức đặc biệt nguy hiểm, buộc phải đầu tư kè cứng hoặc di dời khẩn cấp do không thể xử lý tạm thời.

Trước khó khăn về nguồn kinh phí hạn chế, UBND xã Nhơn Mỹ cũng đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành sớm xem xét hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục các điểm sạt lở còn lại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.