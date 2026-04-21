Một doanh nghiệp ở Đồng Nai muốn đầu tư vào 3 dự án lớn ở Cần Thơ 21/04/2026 13:52

(PLO)- Doanh nghiệp ở Đồng Nai muốn đầu tư vào 3 dự án lớn hơn 1.000 ha ở Cần Thơ về khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu.

Ngày 21-4, UBND TP Cần Thơ làm việc với Công ty Cổ phần Eastwood Energy Đồng Nai về 3 dự án mà đơn vị này muốn đầu tư tại Cần Thơ.

Ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Eastwood Energy Đồng Nai. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Eastwood Energy Đồng Nai, đề xuất TP cho doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp gần 300 ha tại xã Thạnh Hòa.

Ông Cang cho biết, đã tìm hiểu quy hoạch của TP và liên hệ với địa phương để tìm hiểu về vị trí khu đất này, đồng thời ông đã dẫn nhà đầu tư thứ cấp tới khảo sát và họ đã đồng ý về địa điểm. Nếu lãnh đạo TP chấp thuận chủ trương thì doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục để ra khu công nghiệp nhanh nhất vì nhu cầu nhà đầu tư thứ cấp đã có sẵn.

Thứ hai là dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất viên nén thức ăn cho bò để xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc tại nông trường Phú Lợi với diện tích gần 1.000 ha.

Ông Cang cho biết, bằng mối quan hệ và uy tín đối với thị trường Nhật Bản thông qua sản lượng xuất khẩu viên nén gỗ khoảng 600.000 tấn/năm, doanh số 100 triệu USD/năm, doanh nghiệp của ông được chọn là nhà cung cấp trực tiếp viên nén bắp ủ chua, viên nén bắp khô, viên nén từ cây đay, cao lương, cỏ alfalfa cho Hiệp hội chăn nuôi Nhật Bản với số lượng 240.000 tấn/năm.

Theo đó, doanh nghiệp đã đi khảo sát đất nông trường Phú Lợi thấy thổ nhưỡng phù hợp trồng bắp, cây cao lương và cỏ alfalfa để làm viên nén thức ăn cho bò xuất khẩu nên mong muốn được thuê gần 1.000 ha đất ở nông trường này.

Thứ ba là nhà máy sản xuất viên nén gỗ ở xã Đại Ngãi với diện tích gần 5 ha; công suất 150.000-200.000 tấn/năm. Nhà máy này đã được tỉnh Sóc Trăng cũ cấp chủ trương nhưng các thủ tục xây dựng còn đang làm dở dang thì sáp nhập các địa phương. Vì vậy, ông Cang mong lãnh đạo Cần Thơ tạo điều kiện để nhà máy sớm được xây dựng để đi vào hoạt động.

Công ty Cổ phần Eastwood Energy Đồng Nai dự kiến với việc sản xuất viên nén gỗ và viên nén thức ăn đại gia súc xuất khẩu thì hai dự án nêu trên khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương từ 80-100 tỉ đồng/năm. Đồng thời giải quyết việc làm cho ít nhất 1.500 lao động tại chỗ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Qua trao đổi ý kiến của các địa phương và sở ngành cũng như giải trình của doanh nghiệp về năng lực tài chính, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá doanh nghiệp đã nghiên cứu kỹ quy hoạch của TP về khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Các địa phương, sở ngành và lãnh đạo TP đồng ý với đề xuất của doanh nghiệp.

Chủ tịch TP nhận xét doanh nghiệp đã có kinh nghiệm đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như sản xuất và xuất khẩu viên nén gỗ, viên nén thức ăn chăn nuôi gia súc.

Các đề xuất của doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch của TP nên TP đồng thuận với các đề xuất. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP cũng giao nhiệm vụ đầu mối cho các đơn vị liên quan để phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các bước tiếp theo để các dự án sớm được thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho địa phương, đặc biệt là người dân…