Mr Pips được giới thiệu là 'sếp tổng' trong 1 vụ lừa đầu tư chứng khoán quốc tế 23/01/2025 14:45

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Đặng Thị Thương về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 cho đến khi bị phát hiện, Trần Hải Anh đã thành lập và sử dụng các công ty “ma” như Công ty TNHH Plus Market, Công ty TNHH Dịch vụ Startrust... để tuyển dụng các nhân viên dẫn dụ khách nạp tiền đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế ACX.

Giả làm chuyên gia đánh lệnh giỏi để chiếm đoạt tiền

Nhóm đối tượng đã sử dụng 02 website (acxfx.com, lionbrokersvn.com) được thiết kế rất giống với website của các công ty tài chính uy tín và sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty nhằm mục đích gian dối là công ty trung gian đổi tiền ngoại hối, môi giới chứng khoán quốc tế đã được cấp phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam để bị hại tin tưởng nạp tiền.

Đối tượng Trần Hải Anh. Ảnh: CA

Bị can Đặng Thị Thương có vai trò giúp sức cho Hải Anh trong việc phụ trách quản lý, giám sát các nhân viên làm việc tại văn phòng ở quận Bình Thạnh.

Quá trình làm việc, các nhân viên được cung cấp máy tính cài đặt sẵn mạng VPN (máy chủ ảo), tài khoản airtable.com (đổ data khách hàng), ứng dụng “Zoiper” để ghi âm cuộc gọi và tài khoản Zalo ảo để lôi kéo bị hại nạp tiền đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhân viên sẽ quảng cáo công ty có chứng chỉ môi giới chứng khoán quốc tế; có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ kèm 1-1 giúp quản trị rủi ro, đảm rút tiền vốn và lãi bất kì lúc nào; tặng tiền thưởng khi khách hàng nạp càng nhiều tiền, tặng buổi học online để tư vấn mã cổ phiếu tiềm năng… Từ đó, lôi kéo bị hại đồng ý kết bạn với tài khoản Zalo ảo để tư vấn.

Thương cùng đồng bọn giả làm chuyên gia kĩ thuật tư vấn đánh lệnh giỏi, có kinh nghiệm và đã đem lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu tư… Từ đó nắm bắt ý định của các bị hại, tính toán cách thức để thúc bị hại dồn đánh lệnh mua, bán cổ phiếu liên tục để kẹt lệnh không rút được tiền, không bán được cổ phiếu.

Trường hợp khách hàng đầu tư có lời thì nhân viên đưa ra nhiều lí do thuyết phục khách rút một ít để lấy “lộc” và giữ tiền để tiếp tục mua bán, đến khi tài khoản bị âm tiền thì thuyết phục bị hại nạp thêm tiền. Cứ như vậy đến khi bị hại không còn khả năng nạp tiền thì sẽ chặn liên lạc.

Mr Pips từng xuất hiện tại công ty với tên gọi “người đặc biệt”

Kết quả điều tra xác định, Thương không được đào tạo, không có chứng chỉ về tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán nhưng đã đã chiếm đoạt của bị hại hơn 2,9 tỉ đồng.

Thương khai thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hải Anh. Trong quá trình làm việc, Thương thấy một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ (không rõ lai lịch) được Hải Anh dẫn đến văn phòng và giới thiệu là sếp.

Ngoài ra, trong buổi tất niên công công ty do Trần Hải Anh tổ chức có sự xuất hiện của Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips). Khi đó, Hải Anh có giới thiệu Phó Đức Nam là “người đặc biệt” với các nhân viên.

Phó Đức Nam – tức Tiktoker Mr Pips. Ảnh: CTV

Bà Cao Thị Diễm Kiều (Trưởng nhóm nhân viên hành chính nhân sự) khai chỉ biết công ty hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng không biết việc công ty chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc, Kiều thấy Hải Anh dẫn một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (không rõ lai lịch) đến văn phòng làm việc giới thiệu là sếp và dẫn Mr Pips đến văn phòng giới thiệu là sếp tổng.

Đối với Trần Hải Anh, hiện đối tượng này đã xuất cảnh sang Campuchia. Quá trình điều tra, CQĐT đã làm việc với bà Đỗ Thị Kiều (mẹ của Trần Hải Anh) để bà vận động Hải Anh đến CQĐT làm việc, phối hợp điều tra nhưng đến nay chưa ghi nhận được kết quả.

Đối với hành vi của Trần Hải Anh, Cao Thị Diễm Kiều… và những đối tượng liên chưa rõ lai lịch, CQĐT sẽ tiến hành xác minh, truy tìm cũng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ghi nhận thông tin Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền… do Mr Pips cùng đồng bọn thực hiện với thủ đoạn tương tự và sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng do Công ty TNHH Tư vấn DVA đứng tên. Tài khoản này cũng đã được Thương sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội.

CQĐT đã gửi văn bản đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị cung cấp thông tin và phối hợp làm việc Phó Đức Nam nhưng đến nay chưa nhận được kết quả trả lời.