Đưa hương vị Việt tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu 26/03/2026 17:53

(PLO) - Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực, Thực phẩm TP.HCM lần thứ 5 năm 2026 mang chủ đề “Hương vị toàn cầu – Giá trị Việt Nam” nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời giới thiệu các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu cao.

Ban Tổ chức Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực, Thực phẩm TP.HCM lần thứ 5 năm 2026 (HCMC FOODEX 2026) vừa chính thức thông báo thời gian tổ chức sự kiện. Theo đó, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 1-4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

Đây là hoạt động do UBND TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) chủ trì. Đơn vị phối hợp thực hiện gồm Hiệp Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM cùng các sở ngành liên quan.

Năm nay triển lãm dự kiến quy tụ 500 gian hàng từ hơn 350 doanh nghiệp của 20 tỉnh, thành phố và các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu góp mặt tại đây như Satra, Sagri, Bình Tây, Nhất Hương, Vissan, Cofidec…

Các doanh nghiệp sẽ trưng bày giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống, phụ gia; các thiết bị, công nghệ chế biến, đóng gói và bảo quản thực phẩm hiện đại.

Khách tham quan HCMC FOODEX 2025.

Một trong những hoạt động trọng tâm của triển lãm là chương trình kết nối giao thương quốc tế. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 100 nhà mua hàng chỉ định trong nước và quốc tế từ các hệ thống bán lẻ, nhà phân phối, các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống.

Những nhà mua hàng này đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei. Các doanh nghiệp sẽ gặp gỡ trực tiếp theo lịch hẹn để thúc đẩy hợp tác thương mại và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn khác là cuộc thi ẩm thực quốc tế “Master chef of Foodex 2026”, dự kiến thu hút 300 thí sinh, trong đó có hơn 100 thí sinh quốc tế đến từ Ý, Canada, Hàn Quốc, Đảo Síp và các nước khu vực ASEAN. Với nhiều hạng mục thi theo chủ đề mỗi ngày, cuộc thi góp phần tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Ngoài ra, Ban tổ chức dự kiến tổ chức chương trình tham quan thực tế tại các nhà máy và cơ sở sản xuất. Hoạt động này dành riêng cho các nhà mua hàng và doanh nghiệp trưng bày quốc tế. Từ đó, các đơn vị có thể tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Trần Phú Lữ, Quyền Giám đốc ITPC cho biết với chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và quảng bá ẩm thực, ban tổ chức mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu. HCMC FOODEX 2026 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại uy tín của ngành lương thực thực phẩm Việt Nam. Sự kiện góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao giá trị thương hiệu thực phẩm Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trên thị trường quốc tế.