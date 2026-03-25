Cà phê doanh nhân: Ngồi xuống uống cà phê, đứng dậy gỡ khó khăn 25/03/2026 10:11

(PLO)- Chương trình Cà phê doanh nhân của Lâm Đồng sẽ được tổ chức 2 tuần/1 lần tại Dinh II - Đà Lạt để chính quyền đối thoại với doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân. Một mô hình vừa được đề xuất nhưng đang được kỳ vọng trở thành kênh đối thoại thực chất, linh hoạt và hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Dinh II, nơi dự kiến diễn ra chương trình.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh (Trung tâm) được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai chương trình theo hướng thiết thực, tiết kiệm, nhưng phải tạo được kết quả rõ ràng.

Không còn những cuộc họp dài dòng, khuôn mẫu, Chương trình Cà phê doanh nhân được thiết kế với tinh thần mở - ngắn - trúng vấn đề.

Để đảm bảo các buổi cà phê không biến thành những cuộc "mạn đàm" vô thưởng vô phạt, UBND tỉnh giao Trung tâm làm đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, phân loại kiến nghị theo từng lĩnh vực và chuyển trước cho các sở, ngành liên quan nghiên cứu trước khi ngồi vào bàn đối thoại.

Tần suất dự kiến 2 tuần/lần vào sáng thứ Năm nhưng chỉ tổ chức khi có đủ kiến nghị thực chất cho thấy tinh thần không làm hình thức, không “cà phê cho có”.

Mỗi buổi diễn ra trong khoảng 90 phút, tại Dinh II Đà Lạt, với quy mô gọn từ 5–10 doanh nghiệp, hợp tác xã. Không gian cà phê thân mật giúp xóa đi khoảng cách hành chính, mở ra những cuộc trao đổi thẳng thắn, trực diện.

Một lãnh đạo UBND tỉnh nhận định: “Điểm cốt lõi không nằm ở ly cà phê, mà ở cách chính quyền ngồi xuống ngang hàng với doanh nghiệp. Khi không còn áp lực hình thức, vấn đề sẽ được nói thật và giải quyết nhanh hơn”.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là cơ chế chuẩn bị và theo dõi sau đối thoại. Trung tâm sẽ là đầu mối tiếp nhận, phân loại kiến nghị của doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, chuyển trước cho các sở, ngành nghiên cứu. Điều này giúp mỗi buổi cà phê không chỉ là trao đổi, mà là: Giải quyết đúng vấn đề, đúng thẩm quyền. Có lộ trình theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý và công khai kết quả, tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

Những buổi cà phê doanh nhân nếu được duy trì đúng cách sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn hơn quy mô của nó. Không phải là giải pháp đột phá về vốn hay hạ tầng, nhưng đây là “cú hích" mềm nhằm giảm chi phí thời gian và thủ tục cho doanh nghiệp. Tăng niềm tin giữa chính quyền và khu vực tư nhân và góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Quan trọng hơn, những cuộc trò chuyện tưởng như giản dị ấy có thể trở thành nơi khơi mở chính sách, nơi những “điểm nghẽn” được nhận diện sớm trước khi trở thành rào cản lớn.

Mô hình "Cà phê doanh nhân" trên bình diện cả nước không phải là một phát kiến quá mới mẻ nhưng, giá trị cốt lõi và sức nặng của nó lại nằm ở cách thức vận hành và thái độ thực thi.

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, doanh nghiệp đôi khi không cần những bản báo cáo dài dòng. Họ cần một cái gật đầu quyết đoán, một lời hứa gỡ vướng tức thì từ người đứng đầu. Hơn thế nữa, đây còn là nơi để chính quyền tham vấn ngược lại chính sách từ hơi thở của thị trường, của doanh nghiệp.