Tạm giữ 4 người cầm hung khí đánh nhau trước cổng công ty ở phường Dĩ An 20/04/2026 17:45

(PLO)- Mâu thuẫn trong lúc làm việc, hai nhóm công nhân hẹn nhau sau giờ tan ca rồi dùng nón bảo hiểm, mã tấu tự chế lao vào đánh nhau trước cổng công ty ở KCN Sóng Thần 2, gây náo loạn khu vực.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trước cổng Công ty TNHH thực phẩm R (KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An).

Nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Ảnh cắt từ clip

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã mời làm việc 4 người, gồm: Nguyễn Trọng Tân (35 tuổi, quê Vĩnh Long); Châu Văn Loan (26 tuổi, quê Cà Mau); Nguyễn Minh Kha (24 tuổi, quê Cần Thơ) và Lê Đức Mạnh (36 tuổi, quê Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ ngày 18-4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là Lê Đức Mạnh. Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để “giải quyết”.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan và Nguyễn Minh Kha đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy, mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn.

Hai nhóm cầm theo hung khí đối đầu nhau trong khu công nghiệp. Ảnh cắt từ clip

Khi gặp Mạnh, nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân. Cùng lúc, Loan rút mã tấu đe dọa khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Các bên sau đó rượt đuổi, đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Nhóm người bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Nhận được tin báo, Công an Đồn KCN Sóng Thần phối hợp Công an phường Dĩ An tập trung lực lượng truy xét, bắt khẩn cấp 4 người liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên đã thừa nhận hành vi. Bước đầu xác định hành vi của nhóm thanh niên mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.