Khởi tố thanh niên dùng clip nhạy cảm tống tiền, xâm hại bé gái 13 tuổi 23/04/2026 12:21

(PLO)- Sau khi lừa ép bé gái quay clip nhạy cảm để tống tiền, thanh niên ở Đồng Tháp tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đến nhà vệ sinh của một quán ăn để thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với VKSND khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ vụ án thanh niên dùng clip nhạy cảm cưỡng đoạt tài sản bé gái 13 tuổi.

Lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo, lấy lời khai sự việc bé gái bị cưỡng đoạt tài sản bằng clip nhạy cảm. Ảnh: Bảo Yến

Theo điều tra, đầu tháng 4-2026, bị can Nguyễn Hữu Lộc (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo để làm quen với cháu DXHL (13 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Lộc lừa dối và ép buộc cháu L. thực hiện các hành vi có nội dung nhạy cảm qua gọi video trực tuyến rồi lén ghi hình lại.

Có được clip, Lộc dùng tài khoản mạng xã hội khác nhắn tin đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển 1 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán nội dung nhạy cảm. Do lo sợ, cháu L. đã hai lần chuyển cho Lộc tổng cộng 800.000 đồng.

Lực lượng VKS cùng công an khám nghiệm hiện trường vụ án

Chưa dừng lại, tối 9-4, Lộc dụ dỗ cháu L. đến một địa điểm trên địa bàn phường Thới Sơn để nói chuyện. Lộc yêu cầu L quan hệ để xóa những nội dung nhạy cảm, sau đó thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân trong nhà vệ sinh của một quán ăn.

Đến ngày 12-4, nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với VKSND khu vực 1 khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và triệu tập Lộc để làm rõ.

Qua điều tra, VKSND Khu vực 1 - Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lộc về tội cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.