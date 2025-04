Chi tiết tên dự kiến 45 xã, phường ở Đồng Tháp sau sáp nhập 18/04/2025 15:15

Tỉnh Đồng Tháp đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, theo đó, toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ sáp nhập 96 xã, phường và thị trấn, giảm từ 141 đơn vị xuống còn 45 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 38 xã và 7 phường.

Cụ thể:

Huyện Tân Hồng

1) Xã Tân Hồng: Sáp nhập xã Tân Công Chí, Bình Phú, thị trấn Sa Rài – Trụ sở tại thị trấn Sa Rài.

2) Xã Tân Thành: Sáp nhập xã Thông Bình và Tân Thành A – Trụ sở tại Tân Thành A.

3) Xã Tân Hộ Cơ: Sáp nhập xã Tân Hộ Cơ và Tân Thành B – Trụ sở tại Tân Hộ Cơ.

4) Xã An Phước: Sáp nhập xã An Phước và Tân Phước – Trụ sở tại Tân Phước.

TP Hồng Ngự

5) Phường An Bình: Sáp nhập phường An Bình A, An Bình B, An Lạc – Trụ sở tại phường An Lạc.



6) Phường Hồng Ngự: Sáp nhập phường An Thạnh, xã Tân Hội, xã Bình Thạnh – Trụ sở tại phường An Thạnh.

7) Phường Thường Lạc: Sáp nhập phường An Lạc, xã Thường Thới Hậu A và xã Thường Lạc – Trụ sở tại phường An Lạc.

Huyện Hồng Ngự

8) Xã Thường Phước: Sáp nhập xã Thường Phước 1, Thường Phước 2 và thị trấn Thường Thới Tiền – Trụ sở tại thị trấn Thường Thới Tiền.

9) Xã Long Khánh: Sáp nhập xã Long Khánh A và Long Khánh B – Trụ sở tại Long Khánh B.

10) Xã Long Phú Thuận: Sáp nhập xã Long Thuận, Phú Thuận A, Phú Thuận B – Trụ sở tại Long Thuận.

Huyện Tam Nông

11) Xã An Hòa: Sáp nhập xã An Hòa và Phú Thành B – Trụ sở tại An Hòa.

12) Xã Phú Hiệp: Sáp nhập xã Phú Hiệp và Phú Đức – Trụ sở tại Phú Hiệp.

13) Xã Phú Thọ: Sáp nhập xã Phú Thọ và Phú Thành A – Trụ sở tại Phú Thành A.

14) Xã Tam Nông: Sáp nhập thị trấn Tràm Chim và xã Tân Công Sính – Trụ sở tại thị trấn Tràm Chim.

15) Xã Phú Cường: Sáp nhập xã Hòa Bình, Phú Cường và một phần ấp 1 xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh) – Trụ sở tại Phú Cường

16) Xã An Long: Sáp nhập xã An Long, Phú Ninh (Tam Nông), An Phong (Thanh Bình) – Trụ sở tại Phú Ninh.

Huyện Thanh Bình

17) Xã Thanh Bình: Sáp nhập xã Tân Phú, thị trấn Thanh Bình, xã Tân Mỹ – Trụ sở tại thị trấn Thanh Bình.

18) Xã Tân Thanh: Sáp nhập xã Tân Thanh và Phú Lợi – Trụ sở tại Tân Thanh.

19) Xã Bình Thành: Sáp nhập xã Bình Thành và Bình Tấn – Trụ sở tại Bình Thành.

20) Xã Tân Huề: Sáp nhập xã Tân Hòa, Tân Huề, Tân Long, Tân Bình, Tân Quới và một phần xã Phú Thuận B – Trụ sở tại Tân Hòa.

Huyện Tháp Mười

21) Xã Tháp Mười: Sáp nhập xã Mỹ An, Mỹ Hòa và thị trấn Mỹ An – Trụ sở tại thị trấn Mỹ An.

22) Xã Thanh Mỹ: Sáp nhập xã Thanh Mỹ và Phú Điền – Trụ sở tại Thanh Mỹ.

23) Xã Mỹ Quí: Sáp nhập xã Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển – Trụ sở tại Mỹ Đông.

24) Xã Đốc Binh Kiều: Sáp nhập xã Đốc Binh Kiều và Tân Kiều – Trụ sở tại Đốc Binh Kiều.

25) Xã Trường Xuân: Sáp nhập xã Thanh Lợi và Trường Xuân – Trụ sở tại Trường Xuân.

26) Xã Phương Thịnh: Sáp nhập xã Hưng Thạnh (Tháp Mười) và Phương Thịnh (Cao Lãnh) – Trụ sở tại Hưng Thạnh.

Huyện Cao Lãnh

27) Xã Phong Mỹ: Sáp nhập xã Phong Mỹ và một phần xã Gáo Giồng – Trụ sở tại Phong Mỹ.

28) Xã Ba Sao: Sáp nhập xã Phương Trà và Ba Sao – Trụ sở tại Ba Sao.

29) Xã Mỹ Thọ: Sáp nhập xã Mỹ Thọ, Mỹ Hội, Mỹ Xương và thị trấn Mỹ Thọ – Trụ sở tại thị trấn Mỹ Thọ.

30) Xã Bình Hàng Trung: Sáp nhập xã Bình Hàng Tây, Bình Hàng Trung và Tân Hội Trung – Trụ sở tại Bình Hàng Trung.

31) Xã Mỹ Hiệp: Sáp nhập xã Mỹ Long, Mỹ Hiệp và Bình Thạnh – Trụ sở tại Mỹ Hiệp.

TP Cao Lãnh

32) Phường Cao Lãnh: Sáp nhập các phường 1, 3, 4, 6, Hòa Thuận, xã Hòa An, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Tịnh Thới – Trụ sở tại phường 1.

TP Cao Lãnh sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ có ba phường trong đó có Phường Cao Lãnh. Ảnh: HD

33) Phường Mỹ Ngãi: Sáp nhập phường Mỹ Ngãi, xã Mỹ Tân và Tân Nghĩa – Trụ sở tại Mỹ Tân.

34) Phường Mỹ Trà: Sáp nhập phường Mỹ Phú, xã Mỹ Trà, An Bình và Nhị Mỹ – Trụ sở tại Mỹ Phú.

Huyện Lấp Vò

35) Xã Mỹ An Hưng: Sáp nhập xã Hội An Đông, Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Tân Mỹ – Trụ sở tại Mỹ An Hưng B.

36) Xã Tân Khánh Trung: Sáp nhập xã Tân Khánh Trung, Long Hưng A, Long Hưng B – Trụ sở tại Long Hưng A.

37) Xã Lấp Vò: Sáp nhập xã Bình Thành, Vĩnh Thạnh, Bình Thạnh Trung và thị trấn Lấp Vò – Trụ sở tại thị trấn Lấp Vò.

Huyện Lai Vung

38) Xã Lai Vung: Sáp nhập xã Định An, Định Yên (Lấp Vò) và Tân Phước, Tân Thành (Lai Vung) – Trụ sở tại Tân Thành

39) Xã Hòa Long: Sáp nhập xã Long Hậu, thị trấn Lai Vung, Hòa Long, Long Thắng – Trụ sở tại thị trấn Lai Vung.

40) Xã Phong Hòa: Sáp nhập xã Vĩnh Thới, Tân Hòa, Định Hòa, Phong Hòa – Trụ sở tại Tân Hòa.

TP Sa Đéc

41) Phường Sa Đéc: Sáp nhập các phường 1, 2, 3, 4, An Hòa, Tân Quy Đông, Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây – Trụ sở tại phường 1.

42) Xã Tân Dương: Sáp nhập xã Tân Phú Đông, Tân Dương và Hòa Thành – Trụ sở tại Hòa Thành.

Huyện Châu Thành

43) Xã Phú Hữu: Sáp nhập xã An Hiệp, An Nhơn, Phú Hựu, An Phú Thuận và thị trấn Cái Tàu Hạ – Trụ sở tại thị trấn Cái Tàu Hạ.

44) Xã Tân Nhuận Đông: Sáp nhập xã Tân Nhuận Đông, Hòa Tân và An Khánh – Trụ sở tại Tân Nhuận Đông.

45) Xã Tân Phú Trung: Sáp nhập xã Tân Bình, Tân Phú Trung, Tân Phú và Phú Long – Trụ sở tại Tân Phú Trung.

Trước mắt, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được giữ nguyên và sẽ rà soát, bố trí lại phù hợp với năng lực, vị trí việc làm. Tài sản, trụ sở làm việc của các xã cũ sẽ được tận dụng tối đa, hạn chế lãng phí, đồng thời đầu tư nâng cấp tại các đơn vị mới khi cần thiết.