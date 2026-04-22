Buôn bán gần 900kg vảy tê tê, hai bị cáo bị phạt mỗi người 8 năm tù 22/04/2026 15:06

(PLO)- Toàn bộ gần 900 kg vảy tê tê đều thuộc các loài không phân bố tại Việt Nam.

Ngày 22-4, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Dự 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Anh Ngọc 8 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng - cùng về tội buôn bán trái phép hàng cấm, theo Điều 190 BLHS năm 2015.

Hai bị cáo được xác định liên quan đến hành vi buôn bán trái phép khoảng 900kg vảy tê tê.

Theo hồ sơ, ngày 11-6-2025, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang hai bị cáo đang có hành vi buôn bán hàng cấm trên địa bàn TP Bắc Ninh, thu giữ gần 900kg vảy tê tê được chứa trong 46 bao tải.

Bị cáo Dự (áo đen) và Ngọc tại tòa. Ảnh: CTVVT

Kết quả giám định của Viện Sinh học cho thấy số tang vật thuộc 3 loài tê tê châu Phi gồm tê tê đuôi dài, tê tê cây bụng trắng và tê tê khổng lồ. Cả ba loài này đều nằm trong Phụ lục I của CITES – danh mục các loài bị cấm buôn bán quốc tế.

Đây là vụ án có khối lượng tang vật động vật hoang dã rất lớn từng được phát hiện, thu giữ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thuộc nhóm các vụ việc lớn tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, toàn bộ số vảy tê tê đều thuộc các loài không phân bố tự nhiên tại Việt Nam, cho thấy dấu hiệu của đường dây buôn bán trái phép xuyên quốc gia.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh trong việc phát hiện, bắt giữ và xét xử vụ án.

Tang vật vụ án. Ảnh: CTVVT

Theo các chuyên gia, việc thực thi pháp luật nghiêm minh đối với tội phạm về động vật hoang dã không chỉ góp phần bảo vệ các loài nguy cấp mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học.