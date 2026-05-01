Tìm thấy thi thể người bố lao xuống biển cứu con tại Quảng Trị 01/05/2026 19:07

(PLO)- Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm và tìm thấy thi thể người bố sau khi nhận được thông tin mất tích trên biển.

Chiều 1-5, Công an xã Vĩnh Hoàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tìm thấy thi thể người bố mất tích sau khi cứu con đang chới với trên biển.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh DHN (46 tuổi) cùng hai con là DHCP (14 tuổi) và DHP (11 tuổi), trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng.

Công an, Bộ đội cùng các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Ảnh: MT.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút, cháu D.H.P bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, anh D.H.N đã bơi ra cứu và đẩy cháu bơi vào bờ.

Tuy nhiên, sau khi lên bờ, hai cháu nhỏ và người thân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy anh N nên đã trình báo chính quyền địa phương vào khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển và dọc khu vực bờ biển.

Video các lực lượng tổ chức tìm kiếm trên biển.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh N cách vị trí gặp nạn không xa tại khu vực biển thôn Thái Lai.

Hiện, các lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục trước khi bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ trực.