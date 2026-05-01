Quảng Trị: Nhân viên bãi tắm và người dân cứu bốn du khách Hà Nội bị sóng cuốn 01/05/2026 15:41

(PLO)- Khi phát hiện sự việc, nhân viên bãi tắm ở Cửa Tùng (Quảng Trị) cùng người dân đã kịp thời cứu 4 du khách bị sóng cuốn ra xa .

Chiều 1-5, lãnh đạo xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết người dân đã cứu kịp thời bốn du khách bị sóng biển cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại bãi tắm Cửa Tùng, một nhóm du khách đến từ TP Hà Nội đang tắm gần bờ thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa khoảng 30 - 40m.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng cùng người dân nhanh chóng mang theo dụng cụ cứu hộ bơi ra tiếp cận.

3 du khách bị sóng cuốn ra xa được cứu thành công. Ảnh: MT.

Sau khoảng 40 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả bốn du khách vào bờ an toàn. Được biết, trong số các nạn nhân có ba nam giới và một trẻ em.

Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu kịp thời, thực hiện các biện pháp hỗ trợ hô hấp và dần hồi tỉnh.

Lãnh đạo xã Cửa Tùng cũng hoan nghênh tinh thần triển khai cứu hộ cứu nạn nhanh chóng của lực lượng nhân viên bãi tắm và sẽ có hình thức khen thưởng đối với những cá nhân này.