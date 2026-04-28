Mật phục ghi hình 'cò' chèo kéo khách ở Phong Nha – Kẻ Bàng 28/04/2026 08:40

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tiến hành ghi hình và xử lý đối với các trường hợp chạy xe máy bám theo du khách để chèo kéo dịch vụ tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngày 28-4, UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quân truy quét, xử lý dứt điểm tình trạng xe máy lạng lách, chèo kéo khách du lịch và vi phạm hành lang an toàn giao thông tại các điểm tham quan ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo đó, thời gian qua, tại các nút giao thông trọng điểm dẫn vào Khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tình trạng mất an ninh trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp.

Một người phụ nữ lao ra đường để chào mời khách du lịch bị ghi hình, xử lý.

﻿Ảnh: MT

Ghi nhận thực tế, một bộ phận cá nhân hành nghề "xe ôm", người của các cơ sở kinh doanh ăn uống thường xuyên túc trực, chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng bám đuổi theo các xe ô tô chở khách du lịch để phát tờ rơi và chèo kéo.

Hành vi này không chỉ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho du khách và người dân địa phương mà còn tạo nên hình ảnh du lịch phản cảm, thiếu văn minh.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, bày bán hàng hóa và đặt biển quảng cáo sai quy định vẫn tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm xã.

Xã Phong Nha cùng các lực lượng tổ chức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh. Ảnh: MT

Trước thực trạng nêu trên, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng triển khai xử lý dứt điểm.

Ngày 27-4, qua mật phục ghi hình, lực lượng chức năng đã xử lý hai trường hợp vi phạm và tạm giữ phương tiện.

Xe máy chạy bám đuôi ô tô để chào mời sử dụng dịch vụ tại các điểm. Ảnh: MT

Đồng thời, mời các hộ kinh doanh ký cam kết không để nhân viên thực hiện hành vi chèo kéo khách nêu trên cũng như không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và lịch sự với du khách.