Chi tiết 60 ngành kinh doanh có điều kiện được đề xuất cắt bỏ, có casino và karaoke 04/05/2026 10:26

(PLO)- Dự thảo Nghị quyết cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định cắt giảm có 60 ngành nghề, trong đó có kinh doanh karaoke, casino, môi giới bảo hiểm…

Ngày 4-5, Bộ Tư pháp tổ chức họp Hội đồng thẩm định độc lập để thẩm định dự thảo nghị quyết cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo này do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

6 nguyên tắc

Theo dự thảo tờ trình, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay gồm 198 ngành, nghề.

Theo chủ trương của Chính phủ, cần tiếp tục rà soát, cắt giảm tối thiểu 30%, tương ứng khoảng 60 ngành, nghề.

Dự thảo Nghị quyết quy định 6 nguyên tắc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, cắt giảm những ngành, nghề không đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội…; cắt giảm những ngành, nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với các yêu cầu, điều kiện về kho bãi, hạ tầng, cơ sở vật chất hoặc chất lượng quy trình vận hành… mà có thể nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đồng thời, cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất định tính, khó định lượng hoặc không được xác định cụ thể là hoạt động đầu tư kinh doanh…; cắt giảm những ngành, nghề có tính chất tương tự nhau hoặc đã được xem xét, kiểm soát bởi ngành, nghề khác trong danh mục hoặc hoạt động quản lý khác.

Cắt giảm những ngành, nghề mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra do thị trường tự quyết định, không tiềm ẩn nguy cơ gây hại hoặc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội...

Cắt giảm những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Danh sách 60 ngành nghề

Trong đó, có 3 ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, gồm: "Hành nghề đấu giá tài sản", "hành nghề thừa hành viên", "nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản".

4 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hoạt động của trường chuyên biệt, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kiểm định chất lượng giáo dục.

13 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm: Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá; kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai…

7 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính gồm kinh doanh dịch vụ kế toán, kinh doanh hàng miễn thuế, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, kinh doanh ca-si-nô (casino), kinh doanh đặt cược…

6 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)…

9 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng gồm kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông; kinh doanh vận tải đường thủy; kinh doanh vận tải biển; nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; kinh doanh khai thác cảng biển; kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm; hành nghề chỉ huy trưởng công trình; hành nghề kiểm định xây dựng; kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine.

5 ngành nghề thuộc Bộ Công Thương gồm kinh doanh khí, kinh doanh rượu, xuất khẩu gạo, kinh doanh khoáng sản, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

3 ngành nghề thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ gồm kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ; đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên.

1 ngành nghề thuộc Bộ Y tế: Kinh doanh hoạt chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khẩu dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế.

1 ngành nghề thuộc Ngân hàng Nhà nước là hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.

1 ngành nghề thuộc Bộ Quốc phòng là kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác.

1 ngành nghề thuộc Bộ Nội vụ là kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

4 ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công an gồm kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phân tích, tổng hợp dữ liệu.

Ngoài ra, còn có 2 ngành nghề chưa xác định cơ quan quản lý gồm kinh doanh vận tải đường ống; kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng internet.