UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị kỷ luật cán bộ liên quan sai phạm khu dân cư Bình Đa 05/08/2024 15:02

Ngày 5-8, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai có thông báo Kỳ họp thứ 40 và 41.

Theo đó, trong Kỳ họp lần này UBKT Tỉnh uỷ xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra ngày 8-4-2022 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc thanh tra toàn diện đối với dự án khu dân cư Bình Đa (TP Biên Hòa) do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa làm chủ đầu tư.

Căn cứ Kết luận thanh tra, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, biểu quyết thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý.

UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, ông Trịnh Tuấn Liêm (nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Biên Hòa) và ông Nguyễn Tuấn Anh - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (nguyên Trưởng phòng Quy hoạch thuộc Sở TN&MT).

Khu dân cư Bình Đa. Ảnh: VH.

Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy ban hành thông báo kết luận về các khuyết điểm, vi phạm và nghiêm khắc phê bình đối với 17 người ở Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai; nguyên lãnh đạo Sở Tài chính; nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh... liên quan đến vụ việc.

Trước đó PLO đưa tin dự án KDC Bình Đa có diện tích 2,3 ha do Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (viết tắt Dofico) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuộc sở hữu của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

Năm 2011, Dofico liên doanh với hai cá nhân để thành lập Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (viết tắt Bidaco). Lúc này Dofico góp 22 tỉ đồng, tương ứng 24,4% vốn điều lệ, số vốn này được tính bằng giá trị tài sản và khu đất.

Năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KDC Bình Đa. Sau đó, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 2,3ha đất do Dofico quản lý giao cho Bidaco với thời hạn 50 năm. Sau đó Dofico lại thoái hết vốn tại Bidaco.

Việc đề nghị xin thoái hết vốn của Dofico được UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận và chuyển nhượng hết vốn tại Bidaco. Lúc này dự án đang thực hiện xây dựng hai dãy nhà liền kề ba tầng.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi đất do Dofico quản lý, thực chất đây là đất công do Nhà nước quản lý, giao cho Bidaco để thực hiện dự án Khu dân cư Bình Đa không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ cho Công an Đồng Nai tiến hành điều tra.

Tháng 11- 2022 cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án này để điều tra.

Theo nguồn tin, hiện cơ quan CSĐT đang chờ kết quả thẩm định tài sản thiệt hại trong vụ án để tiếp tục thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.