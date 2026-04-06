Vốn ngoại săn lùng tài sản chuẩn, bất động sản Việt Nam hưởng lợi 06/04/2026 14:31

(PLO)- Với sự dịch chuyển của dòng tiền quốc tế, nền tảng vĩ mô vững chắc đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản Việt Nam.

Sự dịch chuyển không ngừng của dòng vốn đầu tư toàn cầu đang mở ra những cơ hội mới, đầy triển vọng cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Tại tọa đàm "Dòng vốn ngoại đổ bộ, cơ hội bất động sản Việt Nam" do Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF tổ chức ngày 6-4, các chuyên gia đã phân tích bức tranh vĩ mô và giải mã khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế trước xu hướng này.

Dòng vốn ngoại ưu tiên săn lùng tài sản chuẩn

Đánh giá về bức tranh tổng thể, các chuyên gia đồng thuận rằng nền kinh tế Việt Nam đang ở một điểm rơi vô cùng thuận lợi.

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, nhận định thị trường bất động sản hiện nay đang phản ánh sự tích lũy vững chắc của một nền kinh tế sản xuất đang trên đà thăng hoa.

Với lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục gia tăng và chuỗi cung ứng nội địa ngày càng hoàn thiện, dư địa tăng trưởng của thị trường là rất lớn và mang tính nền tảng dài hạn. Các dự báo uy tín cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của nước ta sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng dao động quanh ngưỡng 7% trong thời gian tới.

Bổ sung cho góc nhìn này, ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, phân tích sức mạnh của Việt Nam đến từ 4 trụ cột cốt lõi vững vàng. Đầu tiên là một bộ máy chính phủ thống nhất với các quyết sách vĩ mô vô cùng nhạy bén.

Thứ hai là hành lang pháp lý được cập nhật liên tục, mang lại sự minh bạch tối đa cho toàn thị trường. Thứ ba là chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, chiếm tỉ trọng cao lên tới 7% trong tổng sản phẩm quốc nội. Cuối cùng là tốc độ đô thị hóa dồi dào, tạo ra không gian phát triển rộng lớn chưa từng chạm trần.

Theo ông Troy Griffiths, dòng vốn ngoại hiện nay tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhằm bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế lan tỏa sâu rộng.

Ông Troy Griffiths, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam cho biết dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam nhờ ưu điểm ổn định chính trị, hạ tầng phát triển, pháp lý rõ ràng. Ảnh: QH

Sự dịch chuyển của dòng tiền quốc tế cũng mở ra cơ hội vàng cho các phân khúc đáp ứng nhu cầu an cư và khai thác thực tế.

Ông Đỗ Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty VinaLiving, chia sẻ: "Các quỹ đầu tư tín dụng tư nhân toàn cầu đang rất tích cực tìm kiếm cơ hội rót vốn, đồng hành cùng các nhà phát triển dự án nội địa uy tín. Khối ngoại đặc biệt đề cao năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và khả năng thu hồi vốn của chủ đầu tư thay vì chỉ nhìn vào vị trí đơn thuần."

Bên cạnh đó, ông Hiếu cũng bày tỏ sự lạc quan về phân khúc bất động sản ven biển. Với đà tăng trưởng du lịch ấn tượng và hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, Việt Nam hoàn toàn có khả năng vươn lên dẫn đầu khu vực, vượt qua Thái Lan nhờ việc xây dựng các hệ sinh thái dịch vụ, ẩm thực, văn hóa và giải trí trọn vẹn, giúp tối ưu hóa giá trị tài sản khai thác dài hạn.

Cú hích hạ tầng kiến tạo chu kỳ bứt phá

Dưới góc nhìn của các định chế tài chính quốc tế, sự chú ý đang được dồn vào những mô hình đô thị quy mô.

Ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn của Cushman & Wakefield Nhật Bản, phân tích Việt Nam sở hữu lợi thế nhân khẩu học vàng với quy mô dân số 100 triệu người cùng độ tuổi trung bình 32 vô cùng lý tưởng, kết hợp vị trí địa lý đắc địa sát cạnh các trung tâm kinh tế lớn của châu Á.

Giới đầu tư toàn cầu hiện rất ưu ái các đại đô thị quy mô trên 1.000 ha, nơi có đủ quỹ đất để kiến tạo hệ sinh thái tiện ích chuẩn mực quốc tế mà vô cùng hiếm quốc gia nào có được.

Ông Higgins dẫn chứng mô hình như dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là một ví dụ điển hình cho định hướng quy hoạch tiên tiến này tại Việt Nam. Điểm thuyết phục dòng tiền quốc tế không chỉ nằm ở quỹ đất sở hữu vị trí tựa rừng hướng biển độc nhất, mà cốt lõi là việc chủ đầu tư đã tích hợp đồng bộ các cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, nằm trong cự ly kết nối hạ tầng giao thông vô cùng thuận tiện.

Những công trình mang tầm vóc như vậy hội tụ đủ điều kiện để trở thành các cực tăng trưởng kinh tế mới, tương đồng với các biểu tượng thịnh vượng tại Singapore hay Dubai, tạo ra sức hút tự nhiên vô cùng lớn đối với nguồn vốn ngoại.

Nhận thức được sự nâng tầm của thị trường, giới đầu tư trong nước cũng đang cho thấy sự trưởng thành và nhạy bén vượt bậc. Dữ liệu thực tế từ ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, chỉ ra hành vi của người mua đã chuyển dịch rất tích cực.

Thay vì phương thức đầu tư dàn trải theo kỳ vọng như những năm trước, dòng tiền nội địa hiện nay hội tụ vào các sản phẩm bất động sản chất lượng cao, có pháp lý vững chắc và được phát triển bởi những thương hiệu có tiềm lực mạnh mẽ.

Trong đó, một lượng lớn sự quan tâm được dồn vào các trung tâm đô thị lõi và các sản phẩm bất động sản ven biển đầy tiềm năng.

“Sự cộng hưởng hoàn hảo giữa luồng vốn ngoại dồi dào, tầm nhìn quy hoạch vĩ mô của chính phủ và tư duy đầu tư bài bản của người dân đang tạo ra bệ phóng vững chắc, đưa thị trường bất động sản bước vào một kỷ nguyên phát triển thịnh vượng” - ông Tuấn chia sẻ.

