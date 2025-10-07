Khách Việt bay quốc tế cần lưu ý khi mang pin sạc dự phòng 07/10/2025 06:00

(PLO)- Từ tháng 10, nhiều hãng hàng không quốc tế siết chặt quy định mang và sử dụng pin sạc dự phòng khi đi máy bay.

Thời gian tới, hành khách trên các chuyến bay quốc tế sẽ không còn được phép sạc điện thoại bằng pin sạc dự phòng khi đang bay. Quy định được 13 hãng hàng không quốc tế đồng loạt thực hiện nhằm tăng cường an toàn bay.

Cấm sử dụng pin sạc dự phòng khi bay

Từ ngày 1-10, 13 hãng hàng không lớn trên thế giới đã đồng loạt áp dụng lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trong khoang hành khách. Danh sách các hãng bao gồm Emirates, Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, AirAsia, Air Busan, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tigerair, Starlux và Asiana.

Trong số này, bốn hãng gồm Singapore Airlines, Thai Airways, AirAsia và Cathay Pacific đang khai thác các đường bay đến và đi Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa hành khách Việt thường xuyên bay quốc tế hoặc quá cảnh tại các trung tâm hàng không trong khu vực sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp vì quy định mới.

Hành khách không được sử dụng sạc điện thoại bằng pin sạc dự phòng. Ảnh minh họa.

Theo Hãng hàng không Emirates, hãng cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên mọi chuyến bay. Hành khách chỉ được mang một pin dự phòng dưới 100 Wh, có nhãn dung lượng rõ ràng nhưng không được dùng để sạc thiết bị hay cắm sạc lại trên máy bay. Pin phải đặt dưới ghế hoặc trong túi ghế phía trước, không để trong hành lý ký gửi hay ngăn hành lý trên đầu.

Các chuyên gia hàng không khẳng định quy định này không phải cấm mang pin dự phòng mà cấm sử dụng trong quá trình bay. Hành khách vẫn có thể mang theo pin đạt chuẩn, miễn là đặt ở vị trí dễ quan sát và tách biệt khỏi hành lý xách tay. Cơ quan chức năng khuyến cáo nên kiểm tra kỹ quy định của từng hãng trước khi khởi hành để tránh bị từ chối vận chuyển.

Theo Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), pin lithium được xem là vật dụng tiềm ẩn rủi ro cao do có thể phát nhiệt, chập mạch hoặc cháy nổ khi bị hư hại. Thời gian qua, nhiều hãng bay ghi nhận các vụ việc pin dự phòng phát khói, gây cháy trong khoang khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn hàng không toàn cầu

Anh Trần Minh Quang (TP.HCM), thường xuyên công tác tại Singapore, chia sẻ: “Tôi hay mang pin dự phòng khi đi công tác dài ngày. Quy định mới có phần bất tiện nhưng nếu nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ chuyến bay thì tôi hoàn toàn ủng hộ".

Tương tự, anh Nguyễn Hoàng Nam (Hà Nội), doanh nhân thường xuyên bay quốc tế và quá cảnh tại Singapore, cho biết: “Tôi thường mang theo hai pin dự phòng để sạc trong lúc chờ nối chuyến. Quy định mới có phần cản trở công việc, tuy nhiên, đây là yêu cầu an toàn bắt buộc nên tôi nghĩ mọi người cần phải tuân thủ."

Theo chuyên gia an toàn bay Nguyễn Minh Tuấn, việc các hãng đồng loạt thống nhất quy định về pin dự phòng là bước tiến trong quy trình chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn hàng không toàn cầu.

“Trước đây, mỗi hãng quy định một cách khác nhau, có hãng cho phép sử dụng pin dự phòng, có hãng lại cấm. Sự đồng bộ này giúp hành khách dễ nhớ, đồng thời giúp tổ bay kiểm soát tốt hơn nguy cơ cháy nổ từ pin lithium” - ông Tuấn phân tích.

Chuyên gia hàng không TS Nguyễn Bách Việt nhận định, quy định mới thể hiện tư duy phòng ngừa chủ động trong quản lý rủi ro.

“Pin dự phòng nhỏ nhưng chứa năng lượng lớn, có thể phát cháy chỉ trong vài giây nếu gặp sự cố. Trong không gian kín, áp suất thấp như trên máy bay, việc xử lý là vô cùng khó khăn. Vì thế, yêu cầu không sử dụng pin trong suốt chuyến bay là hoàn toàn hợp lý" - ông Việt đánh giá.

Ông Việt đồng thời lưu ý hành khách vẫn được phép mang pin dự phòng đạt chuẩn, song phải tuân thủ nghiêm quy định an toàn. Việc cấm sử dụng pin dự phòng là biện pháp phòng ngừa ở cấp độ cao nhất, bảo vệ an toàn cho hành khách và tổ bay.