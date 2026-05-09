Người dân lo lắng vì nhận hóa đơn tiền nước gần 12 triệu đồng/tháng 09/05/2026 19:51

(PLO)- Một hộ dân ở Đắk Lắk lo lắng khi hóa đơn tiền nước tăng cao bất thường, lên đến gần 12 triệu đồng/tháng.

Ngày 9-5, một lãnh đạo Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã nhận được phản ánh của khách hàng về việc hóa đơn tiền nước tháng 4-2026 tăng cao bất thường.

Hóa đơn tiền nước của gia đình chị H. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo này, sau khi nhận phản ánh, phía công ty cấp nước đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật kiểm tra đường ống cấp nước của khách hàng liên quan tại thôn 6, xã Hòa Phú (Đắk Lắk) để làm rõ nguyên nhân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến hóa đơn tiền nước của hộ dân liên quan tăng cao bất thường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có trường hợp khách hàng quên khóa van hoặc do rò rỉ nước dẫn đến lượng nước tiêu thụ tăng cao.

Khách hàng trong vụ việc - chị NTNH (ngụ thôn 6, xã Hòa Phú), cho hay gia đình chị rất bất ngờ khi nhận thông báo hóa đơn tiền nước gần 12 triệu đồng trong tháng qua. Trong khi đó, những tháng trước, bình quân gia đình chị phải chi trả khoảng 70.000 đồng đến 100.000 đồng/tháng tiền nước. Theo hóa đơn, từ ngày 7-4 đến 7-5, gia đình chị tiêu thụ 694 m3 nước.

"Nhà tôi chủ yếu sử dụng nước giếng còn nước máy chỉ dùng để dự phòng khi cần. Vì vậy, khi nhận hóa đơn tiền nước gần 12 triệu đồng, tôi rất bất ngờ" - chị H nói.

Để làm rõ việc hóa đơn tiền nước tăng cao, chị H đã đến Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk để phản ánh. Phía công ty đã cử nhân viên kiểm tra nhưng chưa có kết luận về nguyên nhân.