Công an Sầm Sơn thông tin về hóa đơn bữa ăn tối có món ghẹ đỏ 12 triệu đồng 01/05/2026 21:30

(PLO)- Đoàn khách du lịch không thắc mắc về hóa đơn bữa tối 18 triệu đồng, riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng ở Sầm Sơn nhưng khi được chia sẻ trên mạng, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch.

Chiều 1-5, Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh 1 hóa đơn tạm tính một bữa ăn tại Sầm Sơn giá gần 18 triệu đồng, trong đó riêng món ghẹ đỏ hơn 12 triệu đồng.

Nội dung và hình ảnh hóa đơn trên được chia sẻ nhiều lượt trên Facebook và có nhiều bình luận tiêu cực, mang tính suy diễn, quy chụp, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, tiến hành xác minh vụ việc.

Quá trình xác minh hóa đơn trên là của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn; đoàn khách Hà Nội đến ăn nhà hàng gồm 24 người, trong đó có 13 người lớn, 11 trẻ em.

Tờ hóa đơn lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: CATH

Tiến hành làm việc với anh HDC là trưởng đoàn và một số thành viên trong đoàn, lực lượng chức năng xác định khoảng 18 giờ ngày 30-4 đoàn khách 24 người đến nhà hàng ăn tối. Trước đó, anh C đã liên hệ nhà hàng và thống nhất giá cả các món ăn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đoàn ăn xong và thanh toán với số tiền khoảng 17,9 triệu đồng. Nhà hàng in hóa đơn và giao cho anh C. Sau đó anh C có chụp ảnh hóa đơn và gửi lên nhóm zalo chung của đoàn du lịch.

Tiếp đó, một thành viên trong đoàn đã lưu lại và đăng lên trang Facebook cá nhân và bài đăng thu hút nhiều người chia sẻ và bình luận theo hướng tiêu cực.

Nội dung lan truyền trên mạng đã cố tình lược bỏ các yếu tố quan trọng như số lượng người thực tế, việc đặt trước và thỏa thuận giá, từ đó tạo cảm giác bất thường về chi phí.

Người đăng tải không hề có mục đích phản ánh việc bị “chặt chém”. Các thành viên trong đoàn sau khi ăn và thanh toán đều rất vui vẻ, thậm chí còn đặt ăn bữa tiếp theo tại nhà hàng này.

Tuy nhiên, sau đó lại có nhiều fanpage đã “giật tít”, định hướng dư luận với những cụm từ như “đến hẹn lại lên” hay “hoá đơn độc lạ”, khiến câu chuyện bị hiểu sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng làm việc với đoàn khách đến từ Hà Nội. Ảnh: CATH

Qua làm việc với các thành viên trong đoàn khách và nhà hàng, hai bên đã có thỏa thuận từ trước, nhà hàng cũng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá theo niêm yết, đoàn khách cũng thống nhất đặt ăn, không phát sinh khiếu nại khi thanh toán và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều 1-5.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, từ vụ việc trên cho thấy, không phải mọi thông tin trên mạng xã hội đều phản ánh đầy đủ bản chất sự việc. Việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và hình ảnh du lịch địa phương.