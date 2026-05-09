Nghiên cứu bổ sung sân bay Ninh Bình, Hưng Yên vào quy hoạch 09/05/2026 16:19

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu bổ sung sân bay Ninh Bình, Hưng Yên và sân bay thứ 2 vùng Thủ đô trong quá trình điều chỉnh quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc thời gian tới.

Trong báo cáo vừa gửi lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch hiện nay được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6-2023. Giai đoạn 2021-2030, cả nước có 30 sân bay, gồm 14 sân bay quốc tế và 16 sân bay nội địa. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam dự kiến có 33 sân bay.

Sau khi bổ sung sân bay Thổ Chu và Gia Bình, số lượng sân bay trong quy hoạch đến năm 2030 tăng lên 32, tầm nhìn 2050 là 35 sân bay.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030 khoảng 514.000 tỉ đồng.

Bộ Xây dựng đánh giá số lượng sân bay quy hoạch của Việt Nam tương đương nhiều quốc gia trong khu vực. Theo quy hoạch đến năm 2030, hơn 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100 km, cao hơn mức trung bình thế giới khoảng 75%.

Tỉnh có sân bay nhiều nhất hiện nay là An Giang với ba sân bay là Phú Quốc, Rạch Giá và Thổ Chu. Trong ảnh là sân bay Nội Bài. Ảnh: V.LONG

Từ năm 2024 đến nay, Bộ Xây dựng đã lập, phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 14/22 sân bay có nhu cầu đầu tư phát triển để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Dự kiến đến hết năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các sân bay còn lại có nhu cầu đầu tư.

Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh tổng thể tới đây, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu bổ sung một số sân bay mới như Ninh Bình, Hưng Yên, sân bay thứ 2 vùng Thủ đô. Đồng thời xem xét điều chỉnh quy mô sân bay Côn Đảo và vai trò của sân bay Hải Phòng.

Theo Bộ Xây dựng, việc nghiên cứu các sân bay này khá phức tạp cả về kỹ thuật lẫn tác động qua lại giữa các khu vực nên cần thêm thời gian để đánh giá, thống nhất với các địa phương liên quan.

Để tránh ảnh hưởng tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các sân bay Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị theo đề xuất của địa phương và nhà đầu tư, Bộ Xây dựng kiến nghị tách riêng nội dung điều chỉnh đối với 3 sân bay này, không gộp chung với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch đối với 3 sân bay Măng Đen (Quảng Ngãi), Vân Phong (Khánh Hoà) và Quảng Trị để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại khu vực Đồng Châu.

Trong khi đó, UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất xây sân bay quốc tế tại khu vực các xã Bình Lục, Bình Mỹ và phường Liêm Tuyền. Vị trí này cách phường Phủ Lý khoảng 7 km, cách phường Nam Định khoảng 21 km và cách trung tâm tỉnh Ninh Bình hiện nay khoảng 30 km.

Theo hai địa phương, việc xây dựng sân bay sẽ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.