Lợi nhuận của chủ đầu tư chỉ 10%, giá bán nhà ở xã hội vẫn quá cao 09/05/2026 14:52

(PLO)- Công nhân ở Đà Nẵng phản ánh giá bán nhà ở xã hội hiện vẫn quá cao, Sở Xây dựng cho rằng lợi nhuận của chủ đầu tư tối đa chỉ 10%.

Ngày 9-5, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND TP với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2026.

Đà Nẵng sẽ đạt 31.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của người lao động cho rằng giá bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại Đà Nẵng vẫn quá cao, thu nhập và tiền tích lũy của công nhân khó mua được.

Công nhân kiến nghị có chính sách giảm giá bán NƠXH, ưu đãi thêm lãi suất cho vay mua NƠXH. TP cũng cần có giải pháp đột phá trong xây dựng, tăng nhanh số lượng NƠXH để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Nhiều công nhân nêu kiến nghị liên quan đến nhà ở xã hội. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời nội dung này, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay, TP đang có 20.000 căn NƠXH, trong đó ngân sách TP đầu tư 11.000 căn.

Triển khai đề án một triệu căn NƠXH của Thủ tướng Chính phủ, TP đã có những bước đột phá trong lĩnh vực phát triển nhà ở.

Chỉ tiêu được giao cho Đà Nẵng là hơn 26.000 căn NƠXH, nhưng thành phố đã xác định tới 36 dự án với khoảng 31.000 căn. Hiện nay, TP đã chấp thuận 24 dự án với khoảng 22.000 căn, đang tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án.

Theo ông Tuấn, TP đang tiến hành dự án cải tạo nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm, chuyển thành NƠXH cho thuê với quy mô 200 căn, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đang đầu tư dự án nhà ở công đoàn tại phường Hải Vân với quy mô 735 căn, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án này đi kèm nhiều thiết chế văn hóa, khu vui chơi, nhà trẻ…, đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho công nhân trong khu công nghiệp Hòa Khánh và các khu công nghiệp lân cận. Tại khu kinh tế mở Chu Lai, TP cũng chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án NƠXH quy mô 538 căn.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Lợi nhuận chủ đầu tư không quá 10%

Về giá bán NƠXH, ông Tuấn cho hay mức giá bán hiện nay chỉ tính trên giá thành xây dựng và các chi phí hợp lý của chủ đầu tư. Còn giá đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ưu đãi tối đa cho nhà đầu tư. Lãi suất cho vay để mua NƠXH hay đầu tư NƠXH cũng luôn thấp hơn so với lãi suất của thị trường.

Ông Tuấn thông tin, Đà Nẵng đang xây dựng nghị quyết theo hướng tiếp tục tăng thêm các ưu đãi cho nhà đầu tư để góp phần giảm giá bán, giá cho thuê NƠXH. Tuy vậy, giá NƠXH vẫn còn cao một phần vì giá cả vật liệu, giá nhân công đang rất cao.

“Không phải là các doanh nghiệp tăng giá bán NƠXH. Theo quy định thì phần lợi nhuận không được quá 10% tổng số vốn mà các doanh nghiệp bỏ ra. Do vậy, vấn đề giảm giá nữa là không thể, bởi vì phụ thuộc vào giá cả của thị trường xây dựng”, ông Tuấn nói.

Liên quan nội dung này, đại diện một doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đặt câu hỏi có được xây nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp không?.

Đồng chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trả lời rằng quy định pháp luật đã cho phép doanh nghiệp được xây nhà lưu trú để cho cán bộ kỹ thuật và công nhân ở trong ranh giới khu công nghiệp.