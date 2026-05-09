TP.HCM lấy ý kiến về mẫu nhà chờ xe buýt tích hợp nhiều tiện ích 09/05/2026 14:01

(PLO)- TP.HCM lấy ý kiến người dân về các mẫu nhà chờ, trụ dừng xe buýt mới hiện đại có cổng sạc, màn hình LCD...

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và xây dựng hình ảnh giao thông công cộng văn minh, hiện đại, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) đang tổ chức lấy ý kiến người dân về các mẫu thiết kế nhà chờ và trụ dừng xe buýt mới, dự kiến triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo Trung tâm, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng, Trung tâm đã nghiên cứu các mẫu nhà chờ, trụ dừng xe buýt theo định hướng hiện đại, tinh gọn, đầy đủ tiện ích, tăng khả năng nhận diện và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế tại đô thị lớn.

Mô hình các mẫu nhà chờ xe buýt. Ảnh: TTGTCC

Theo đó, Trung tâm giới thiệu 3 mẫu nhà chờ xe buýt mới gồm:

Mẫu nhà chờ N01 (dài 6m): phù hợp với các khu vực có vỉa hè hạn chế, xen kẽ cây xanh đô thị.

Mẫu nhà chờ N02 (dài 12m): phù hợp tại các khu vực trung tâm, nhà ga, metro, khu thương mại, du lịch, quảng trường và các khu vực tập trung đông hành khách.

Mẫu nhà chờ N03 (dưới 5m): phù hợp với các vị trí có không gian hẹp, chiều ngang hạn chế.

Các mẫu nhà chờ được nghiên cứu theo hướng hiện đại, sử dụng vật liệu có độ bền cao, phù hợp khí hậu ngoài trời; tích hợp các tiện ích phục vụ hành khách tham gia giao thông bằng xe buýt như: Màn hình LCD hiển thị thông tin tuyến xe buýt; Hệ thống chiếu sáng LED; Mã định danh điểm dừng; Bảng hiệu nhận diện trạm dừng dễ quan sát vào ban đêm; Cổng sạc điện thoại USB, Type C; Camera an ninh.

Bên cạnh các mẫu nhà chờ, Trung tâm cũng nghiên cứu và đề xuất 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới với thiết kế tăng tính nhận diện, ứng dụng năng lượng mặt trời, tích hợp chiếu sáng LED và camera an ninh tại một số phương án nhằm tăng cường an toàn cho hành khách khi sử dụng xe buýt vào ban đêm.

Đề xuất các mẫu trụ dừng xe buýt mới. Ảnh: TTGTCC

Thông qua việc công bố các mẫu thiết kế, Trung tâm mong muốn tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ người dân, hành khách thường xuyên sử dụng xe buýt, các chuyên gia, nhà thiết kế, kiến trúc sư và các tổ chức có liên quan nhằm hoàn thiện phương án phù hợp nhất với điều kiện thực tế của thành phố.

Cụ thể, về tính tiện dụng và thuận tiện khi sử dụng, khả năng che mưa, che nắng, mức độ thẩm mỹ và nhận diện. Cùng các khả năng tiếp cận đối với người cao tuổi, người khuyết tật, sự phù hợp với cảnh quan đô thị thành phố và bố trí thông tin tuyến và các tiện ích phục vụ hành khách.

Theo Trung tâm, việc đổi mới hệ thống nhà chờ và trụ dừng xe buýt được xem là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng TP.HCM, hướng tới xây dựng mạng lưới xe buýt thân thiện, thuận tiện và kết nối hiệu quả với hệ thống metro cùng các loại hình vận tải hành khách công cộng trong thời gian tới.