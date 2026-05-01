Cục Đường bộ lên tiếng về lỗi thu phí không dừng trên cao tốc Bắc - Nam 01/05/2026 12:20

(PLO)- Sau hơn 2 tháng vận hành hệ thống thu phí không dừng trên 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam, cơ quan quản lý cho biết hệ thống cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi kỹ thuật phát sinh và đang được khẩn trương xử lý.

Ngày 2-3, năm đoạn cao tốc thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam bắt đầu tổ chức thu phí. Các dự án gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) theo mô hình không có barie đầu vào, toàn bộ quy trình được tự động hóa. Hệ thống bước đầu cho thấy khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn và đảm bảo nguồn thu.

Tính từ thời điểm bắt đầu thu phí đến ngày 27-4, hệ thống ghi nhận hơn 5,9 triệu lượt giao dịch, với tổng doanh thu hơn 580 tỉ đồng. Riêng ngày nghỉ lễ 30-4 có 186.068 lượt giao dịch, doanh thu đạt hơn 14,1 tỉ đồng, tăng gần 45% so với trung bình mỗi ngày.

Hệ thống thu phí không dừng hiện đại được triển khai trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Dù vậy, do đây là mô hình mới, kết nối nhiều tuyến và nhiều nhà cung cấp khác nhau, nên bước đầu vẫn phát sinh một số sự cố kỹ thuật. Ngoài ra, công tác đối soát, hậu kiểm cũng còn vướng mắc và cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, hệ thống thu phí không có barie đầu vào là giải pháp công nghệ tiên tiến, lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Việc thu phí liên tuyến đòi hỏi sự phối hợp và liên thông dữ liệu phức tạp.

Cụ thể, hệ thống phải kết nối giữa hệ thống phía trước (Front-End) của hơn 20 trạm với nhiều nhà thầu khác nhau. Đồng thời, hệ thống còn liên thông các nền tảng phía sau (Back-End) như BECT, VETC, VDTC.

Theo cơ quan quản lý, dù đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt, nhưng môi trường thực tế luôn có nhiều biến số. Vì vậy, việc phát sinh các tình huống ngoại lệ trong giai đoạn đầu là khó tránh khỏi.

Các lỗi hiện nay chủ yếu mang tính cục bộ, quy mô nhỏ. Hệ thống giám sát có thể phát hiện và xử lý ngay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục triệt để.

Với tinh thần cầu thị, các đơn vị từ Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án đến nhà thầu đang phối hợp để hoàn thiện hệ thống.

Theo đó, từ ngày 23-4, Cục Đường bộ Việt Nam cùng Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc đã phát động chiến dịch xử lý các lỗi hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên 5 tuyến cao tốc.

Tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo. Các nhà thầu thiết bị và phần mềm đã cử nhân sự chuyên trách làm việc tại trung tâm điều hành thu phí để điều chỉnh hệ thống.

Mục tiêu là xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, nhất là hệ thống ETC liên tuyến, trong tháng 5 này.