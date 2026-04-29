Bổ sung mức thu phí tại nút giao Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây 29/04/2026 12:27

(PLO)- VEC bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong bối cảnh cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi vào khai thác.

Sáng 29-4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đối với phương tiện ra vào tại nút giao Long Thành, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và phương án tài chính của dự án.

Cụ thể, trước đó, ngày 12-2, VEC đã ban hành quyết định về việc bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại vị trí kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), đoạn tuyến này hiện đã sẵn sàng thông xe trước dịp lễ 30-4.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, cân đối dòng tiền và thực hiện các nghĩa vụ tài chính, VEC sẽ áp dụng bổ sung mức thu phí đối với các phương tiện lưu thông lên xuống tại nút giao Long Thành (kết nối giữa hai tuyến cao tốc nêu trên).

Mức giá dịch vụ cụ thể được quy định như sau:

Thời điểm dự kiến áp dụng từ 8 giờ ngày mai (30-4).

Về hình thức thu phí, tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng phương thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế phương tiện sử dụng.

Toàn bộ các làn thu phí sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC) 100%.

Đối tượng phải thanh toán là các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khi di chuyển qua nút giao Long Thành.

Các trường hợp được miễn, giảm sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

VEC cho biết việc bổ sung mức thu phí nhằm đảm bảo hoàn vốn dự án theo phương án được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, đồng thời duy trì hoạt động khai thác ổn định của tuyến cao tốc.