Đà Nẵng siết chặt an toàn thực phẩm từ vỉa hè đến chợ đêm 15/04/2026 10:56

(PLO)- TP Đà Nẵng phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, trong đó sẽ kiểm soát chặt thức ăn đường phố, chợ đêm, các khu ẩm thực.

Sáng 15-4, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2026. Đợt này, TP tập trung vào chủ đề “chung tay bảo đảm ATTP trong dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ đêm và khu ẩm thực tập trung”.

Chi cục ATTP thuộc Sở Y tế Đà Nẵng cùng UBND các xã, phường ký cam kết hành động vì ATTP năm 2026. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ban tổ chức, tháng hành động vì ATTP là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của toàn xã hội trong công tác bảo đảm ATTP.

ATTP không chỉ là yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân, mà còn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện trong mắt người dân và du khách.

Thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý ngày càng chặt chẽ. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có chuyển biến rõ nét. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được hình thành, phát triển và nhân rộng.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm về ATTP vẫn còn diễn ra, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đây là những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Diễu hành tuyên truyền về ATTP trên các tuyến phố. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP.

Đồng thời, chủ động nhận diện và kiểm soát các nguy cơ, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong mọi tình huống.

Theo bà Thi, các cơ sở chế biến thực phẩm cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức kinh doanh. Nhất là phải xác định việc bảo đảm ATTP không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với xã hội, là uy tín của chính mình. Tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe của cộng đồng.

Mỗi người dân cũng cần trở thành một người tiêu dùng thông minh, lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. ATTP không phải là vấn đề của riêng một ngành, một địa phương, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

“Mỗi hành động hiệu quả hôm nay sẽ góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng ngày mai. Ngược lại, mỗi sự chủ quan, lơ là của hiện tại đều có thể để lại những hệ lụy lâu dài trong tương lai”, bà Thi nhấn mạnh.