Bộ đội Đà Nẵng ra quân vun đắp tương lai ở biên giới 10/04/2026 11:09

(PLO)- Bộ đội Đà Nẵng ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự TP tại các xã vùng biên giới.

Sáng 10-4, tại các điểm trường các xã A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng chính thức ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.

Bộ đội Đà Nẵng và lực lượng dân quân đã có mặt trên công trường. Ảnh: BĐ

Ngay sau khi triển khai lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Hiện nay thời tiết vùng biên giới đang nắng gắt, nền nhiệt cao. Tuy nhiên, những phần việc cụ thể được lực lượng triển khai nghiêm túc, thể hiện tinh thần vượt khó, ý chí trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với người dân nơi địa bàn còn nhiều gian khó.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động giúp dân đơn thuần, mà còn là việc làm mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Do đó, Bộ CHQS TP đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu tổ lực lượng vũ trang TP hỗ trợ tại sáu điểm trường. Ảnh: BĐ

Theo lãnh đạo Bộ CHQS TP, mỗi ngày công, mỗi phần việc của cán bộ, chiến sĩ hôm nay đều góp phần vun đắp điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Việc tham gia xây dựng trường học không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất giáo dục ở địa phương, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang TP trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng địa bàn ngày càng phát triển.