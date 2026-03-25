Tôn vinh giá trị làng nghề truyền thống trong phim 'Ngược đường ngược nắng' 25/03/2026 16:10

(PLO)- Phim Ngược đường ngược nắng là bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại, nơi con người nỗ lực cân bằng giữa giữ gìn truyền thống và nhịp sống mới.

Ngày 25-3, Trung tâm Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam đã công bố bộ phim Ngược đường ngược nắng. Lấy bối cảnh làng nghề làm hương, phim khắc họa hành trình của những người trẻ dám đi ngược định kiến để theo đuổi tình yêu và tương lai nghề truyền thống.

Tại buổi công bố phim, diễn viên Tú Oanh (vai bà Tính) chia sẻ: "Phim được quay tại những làng nghề Việt Nam. Tôi cảm nhận được không khí làng quê thanh khiết, bình yên. Góp mặt vào dự án này như một nỗ lực giữ vững tinh thần của làng nghề".

Các diễn viên trong phim "Ngược đường ngược nắng" chia sẻ về bộ phim. Ảnh: VT

Chuyện phim xoay quanh gia đình ông Phúc, chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng. Vợ mất sớm, ông một mình nuôi hai con gái khôn lớn. Vân là chị cả điềm đạm, cán bộ xã sống nguyên tắc. Mai là cô gái trẻ năng động, cá tính, mang trong mình khát vọng đổi mới.

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Mai quyết định từ bỏ cơ hội ở thành phố để trở về quê. Với cô, xưởng hương không chỉ là kế sinh nhai mà còn là ký ức và niềm tự hào của dòng họ. Mai bắt đầu hành trình hồi sinh thương hiệu bằng những ý tưởng mới mẻ.

Tuy nhiên, con đường ấy gặp trở ngại khi mâu thuẫn giữa gia đình ông Phúc và gia đình ông Trực, bà Diện – chủ xưởng tằm hương trong làng bùng phát. Những hiểu lầm, định kiến từ quá khứ khiến hai gia đình luôn trong thế đối đầu.

Một trong những điểm thú vị của bộ phim là sự xuất hiện của cặp đôi Ngọc Huyền - Đình Tú. Cả hai vốn là vợ chồng ngoài đời thực, nay tiếp tục cùng đảm nhận vai chính Mai và Trung. Sự ăn ý tự nhiên giúp mối tình từ ghét thành yêu trên màn ảnh trở nên chân thật và giàu cảm xúc. Đây cũng là lần đầu tiên hai người thành đôi trong một bộ phim truyền hình.

Bên cạnh chuyện tình yêu, phim còn là bức tranh về đời sống làng quê hiện đại, nơi con người nỗ lực giữ gìn truyền thống và thích nghi sự thay đổi. Thông điệp bộ phim gửi gắm là khi con người biết buông bỏ hận thù, thấu hiểu nhau, những mối quan hệ đối đầu có thể tìm lại ánh sáng yêu thương.

Ngược đường ngược nắng quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSND Thanh Quý, NSƯT Thanh Bình, NSƯT Nguyệt Hằng, nghệ sĩ Anh Tuấn. Cặp đôi trẻ Ngọc Huyền và Đình Tú hứa hẹn mang đến làn gió mới. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của diễn viên Minh Thu, Việt Hoàng, Tú Oanh.

Bộ phim do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện, phát sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 30-3-2026.