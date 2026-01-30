Giải Mai Vàng 2025: Hòa Minzy lập cú đúp, Liên Bỉnh Phát là nam diễn viên được yêu thích nhất 30/01/2026 03:57

(PLO)- Bên cạnh việc vinh danh NSND Trần Minh Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy, khán giả cũng vỡ òa khi diễn viên Liên Bỉnh Phát cùng phim “Mưa đỏ” thắng giải Mai Vàng 2025.

Tối 29-1, tại Nhà hát TP.HCM, báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025.

Trước đó vào ngày 23-1, ban tổ chức (BTC) đã công bố cũng như trao 2 giải thưởng thuộc lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật xuất sắc và hạng mục vở diễn sân khấu gồm lĩnh vực nhiếp ảnh (Sách ảnh nghệ thuật "Tự hào TP.HCM" - Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu), lĩnh vực mỹ thuật (Tranh khắc gỗ "Sài Gòn ngày và đêm" - họa sĩ Vũ Hoàng Dũng), vở diễn sân khấu được yêu thích nhất (Đảo Hoa hậu - đạo diễn Bé Bảy - Hồng Ngọc).

Đến tối 29-1, ban tổ chức (BTC) tiếp tục công bố và trao cho giải cho các hạng mục còn lại.

Liên Bỉnh Phát lần đầu đạt giải Mai Vàng

Theo đó, ở hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất được trao cho Hùng Vương (vai Tiết Giao, vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo). Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất được trao Lâm Vỹ Dạ (vai Hoa, vở Một cuộc chiến khác).

Trao giải Mai Vàng tri ân và Mai Vàng nhân ái. Ảnh: THĂNG BÌNH

Hai hạng mục Diễn viên hài/ Người dẫn chương trình được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Duy Khánh ZhouZhou chương trình "Gia đình Haha" và MC Vũ Mạnh Cường, chương trình "Tình ca xuyên Việt".

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất được trao cho Liên Bỉnh Phát (vai Khang, phim Quán Kỳ Nam) và Băng Di (vai Thương, phim Cục vàng của ngoại).

Trao giải nam nữ diễn viên được yêu thích nhất cho diễn viên Liên Bỉnh Phát và Băng Di. Ảnh: THĂNG BÌNH

Chia sẻ tại chương trình, diễn viên Liên Bỉnh Phát gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC giải Mai Vàng. Đồng thời cảm ơn bộ phim Quán Kỳ Nam đã cho bản thân cơ hội được tham gia và đến gần hơn với công chúng.

“Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với gia đình đang có mặt ở đây, và cũng xin gửi lời tri ân đến gia đình của các chiến sĩ đang ngày đêm cống hiến cho đất nước. Cho phép tôi được chia sẻ niềm vui này với một người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm vừa qua - Ngọc Kayla” - nam diễn viên bày tỏ.

Ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất và Phim điện ảnh được yêu thích nhất, giải thưởng lần lượt được trao cho Mẹ biển (đạo diễn Nguyễn Phương Điền) và Mưa đỏ (đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền).

Đối với hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận, hai chương trình cùng đoạt giải gồm Concert quốc gia - Tổ quốc trong tim (Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội); Mùa xuân trên TP.HCM với chủ đề *“Bước vào kỷ nguyên mới”* (HTV).

Ca sĩ của năm được trao cho Tùng Dương. Giải thưởng “Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam” được trao cho Đức Phúc và Phương Mỹ Chi.

Hạng mục MV được yêu thích nhất và Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Chiến sĩ quả cảm (VTV3 Cục Công tác chính trị, Bộ Công an); Mục hạ vô nhân (đạo diễn Phượng Vũ, Hoàng Đăng; sáng tác: Soobin Hoàng Sơn - Binz; thể hiện: NSND Huỳnh Tú, Soobin Hoàng Sơn và Binz).

Nam ca sĩ được yêu thích nhất thuộc về Soobin Hoàng Sơn (ca khúc Mục hạ vô nhân - lời mới Soobin, Binz), đánh dấu 2 năm liên tiếp anh nhận giải thưởng này.

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất được trao cho Hòa Minzy (ca khúc *Bắc Bling*, sáng tác Tuấn Cry). Đồng thời, nữ ca sĩ cũng được xướng tên ở hạng mục MV của năm với MV Bắc Bling.

Hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất và Ca khúc được yêu thích nhất lần lượt thuộc về nhóm Chín Muồi và ca khúc Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp).

Vinh danh nghệ sĩ vì cộng đồng

Cũng tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen cho tập thể Báo Người Lao Động, ghi nhận hành trình nghiêm túc, sáng tạo và đầy trách nhiệm trong việc đồng hành cùng sự phát triển của văn hóa - nghệ thuật và công nghiệp văn hóa thành phố.

Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THĂNG BÌNH

Đáng chú ý, BTC giải Mai Vàng 2025 đã vinh danh NSND, đạo diễn Trần Minh Ngọc với danh hiệu “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng”, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Phim Mẹ rơm (đạo diễn Phương Điền) và phim Mưa đỏ (NSUT, đạo diễn Đặng Thái Huyền thắng giải ở hạng mục phim truyền hình/điện ảnh được yêu thích nhất. Ảnh: THĂNG BÌNH

Đồng thời, ca sĩ Hòa Minzy được vinh danh là “Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025” sau một năm tích cực đóng góp, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

“Giải thưởng này không nằm trong các hạng mục đề cử và trước khi đến đây em cũng không hề biết mình sẽ được nhận. Khi được vinh danh, em cảm thấy đây là một động lực rất lớn để cố gắng nhiều hơn nữa, cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, có thêm show diễn để phục vụ những hoạt động có ích cho xã hội. Em hứa sẽ làm thật nhiều điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng” - ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ tại lễ trao giải.

Trao giải thưởng mới của giải Mai Vàng 2025 gồm ca sĩ của năm, nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam và MV của năm. Ảnh: THĂNG BÌNH

Ngoài ra, Giải Mai Vàng nhân ái được trao cho nhạc sĩ Cao Văn Lý. Mai Vàng Tri Ân được trao cho NSND Tự Long và NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch.