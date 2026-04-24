Phú Quốc: Khi hành lang pháp lý là 'bảo chứng' cho niềm tin du khách 24/04/2026 08:00

(PLO)- Sự chuyển dịch từ giai đoạn thí điểm sang vận hành chính thức tại điểm đến đầu tiên được cấp phép cho người Việt vào chơi đã khẳng định bước tiến mới trong việc quản lý và thượng tôn pháp luật đối với loại hình giải trí đặc thù này.

Thượng tôn pháp luật: Dấu ấn từ địa điểm tiên phong

Nhu cầu giải trí có thưởng vốn là một thực tế khách quan. Tuy nhiên, để đưa nhu cầu này vào khuôn khổ quản lý minh bạch, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino. Trong bối cảnh đó, Corona Resort & Casino Phú Quốc là địa điểm đầu tiên (tính đến hiện tại) chính thức nhận được giấy phép cho người Việt trải nghiệm hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26-11-2025.

Việc xác lập vị thế này không chỉ là một cột mốc về kinh doanh mà còn là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng, an ninh và năng lực quản trị của doanh nghiệp. Tại đây, sự minh bạch pháp lý không còn là khái niệm trên giấy tờ mà là tôn chỉ vận hành hàng ngày. Du khách khi đáp ứng đủ các điều kiện về nhân thân và thu nhập có thể tự tin thụ hưởng dịch vụ với tư cách một công dân đang tham gia hoạt động giải trí khi đến với hòn đảo du lịch đặc biệt này.

Mọi quy trình, từ kiểm soát điều kiện vào cửa (như độ tuổi, thu nhập) đến các giao dịch trả thưởng, đều được thực hiện công khai. Chính sự minh bạch từ "địa chỉ đỏ" này đã tạo nên một môi trường giải trí an toàn, tách biệt hoàn toàn với những biến tướng tự phát.

Hệ thống khách sạn tích hợp cùng giải trí.

Hiệu quả đa chiều và bài toán kinh tế du lịch

Dưới góc nhìn quản lý, việc hiện thực hóa mô hình giải trí có thưởng tại nội địa mang ý nghĩa kinh tế - xã hội sâu sắc, đặc biệt là mục tiêu giữ chân "dòng tiền" du lịch ở lại trong nước. Những con số thực tế đầu năm 2026 đã chứng minh sức hút và tiềm năng to lớn của mô hình Integrated Resort (Nghỉ dưỡng tích hợp) này.

Theo ghi nhận trong quý I-2026, Phú Quốc đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng trưởng ấn tượng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các tổ hợp đa tiện ích như Corona Resort & Casino đóng vai trò là "thanh nam châm" quan trọng giúp tăng mức chi tiêu bình quân và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Việc vận hành thành công mô hình giải trí có thưởng đầu tiên cho người Việt không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành du lịch, mà còn là bước tiến trong việc xây dựng một nền kinh tế du lịch hiện đại, đáp ứng xu thế mới. Ở đó, nhu cầu giải trí chính đáng của người dân được đáp ứng dựa trên tinh thần trách nhiệm, sự minh bạch và thượng tôn pháp luật.