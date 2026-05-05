Một cán bộ Công an phường Ba Đồn bị chém trọng thương tại trụ sở 05/05/2026 16:22

(PLO)- Một cán bộ công an phường ở Quảng Trị bị chém bị thương ngay tại trụ sở, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 5-5, một nguồn tin xác nhận với PLO về việc một cán bộ công an phường Ba Đồn bị chém gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông đã dùng vật sắc nhọn tấn công cán bộ công an khi người này đang làm việc tại trụ sở Công an phường Ba Đồn.

Nguyễn Viết Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: MT.

Cán bộ công an bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba – Đồng Hới.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế người đàn ông có hành vi tấn công cán bộ công an là Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để phục vụ công tác điều tra.