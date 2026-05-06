TP.HCM lấy ý kiến người dân về tính tự chủ của người đứng đầu cấp cơ sở 06/05/2026 15:05

(PLO)- TP.HCM lấy ý kiến người dân về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở và hiệu quả phối hợp giữa các cấp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội. Hoạt động này nhằm nắm bắt đánh giá của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần 1 năm triển khai.

Việc thăm dò giúp kịp thời ghi nhận các vấn đề dư luận quan tâm và những điểm nghẽn trong quá trình vận hành. Từ đó, cơ quan chức năng kiến nghị giải pháp xử lý, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thăm dò dư luận về hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: THANH THÙY

Đối tượng được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian thực hiện từ ngày 6-5 đến hết ngày 8-5.

Nội dung khảo sát tập trung vào mức độ thích nghi của người dân với tên gọi mới của các đơn vị hành chính sau 1 năm thực hiện. Đồng thời, đánh giá ưu điểm lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tốc độ giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, TP.HCM cũng lấy ý kiến về tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Hiệu quả phối hợp giữa cấp thành phố và cấp xã trong giải quyết các vấn đề tại cơ sở cũng như những khó khăn người dân đang gặp phải cũng là nội dung trọng tâm của đợt khảo sát này.