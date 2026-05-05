Đảng ủy UBND TP.HCM thành lập Đảng bộ tại hai Ban Quản lý dự án lớn 05/05/2026 18:11

(PLO)- Đảng ủy UBND TP.HCM thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Ngày 5-5, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ và công tác cán bộ tại hai Ban Quản lý Dự án (BQLDA).

Chủ trì buổi lễ là ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường trao Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở cho ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM và ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND TP.HCM công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở BQLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Đảng bộ này hợp nhất từ các Đảng bộ của đơn vị tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 153 đảng viên.

Đồng thời, Đảng ủy UBND TP công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Đơn vị này được hợp nhất từ Đảng bộ của Ban tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương và các chi bộ liên quan tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với 102 đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy UBND TP.HCM cũng chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của hai Đảng bộ.

Theo đó, ông Đậu An Phúc, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Ban giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh hai Ban có vai trò đặc biệt quan trọng trong mục tiêu phát triển của TP.HCM. Ông đề nghị các đơn vị sớm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng và gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chính trị.

Lãnh đạo các Ban cần tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các dự án đang triển khai, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của TP.