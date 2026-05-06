Làm rõ dấu hiệu sai phạm của nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ 06/05/2026 15:52

(PLO)- Sở NN&MT Gia Lai yêu cầu làm rõ việc ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ tự ký hợp đồng giao khoán, rồi quản lý và khai thác rừng trồng để hưởng lợi.

Ngày 6-5, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ xác minh diện tích rừng trồng tại xã Phù Mỹ Tây bị phá bỏ, chuyển đổi cây trồng trái quy định.

Sở yêu cầu làm rõ thiệt hại vốn nhà nước, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ (Ban QLRPH Phù Mỹ) và các cá nhân có liên quan. Kết quả báo cáo về Sở trước ngày 12-5-2026.

Diện tích rừng phòng hộ bị khai thác. Ảnh: VL

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ làm rõ diện tích khoảng 3,6 ha cây điều, muồng đen và keo lá tràm tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây. Đây là diện tích rừng được nhà nước đầu tư năm 1998 theo dự án 661 nhưng bị hộ nhận khoán tự ý phá bỏ để chuyển đổi cây trồng.

Trong đó, trọng tâm là làm rõ việc ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban QLRPH Phù Mỹ ký hợp đồng giữa Ban với hộ dân. Tuy nhiên thực tế ông Thăng lại là người trực tiếp quản lý, khai thác và hưởng lợi.

“Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đất sử dụng cá nhân thì đề xuất xử lý theo quy định”, Sở NN&MT nêu rõ.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, diện tích rừng trên do nhà nước đầu tư. Ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ (nay là Ban QLRPH Phù Mỹ, Gia Lai) đã tự ý khai thác khoảng 2.400 m2 rừng phòng hộ.

Hồ sơ cho thấy giai đoạn 2008-2012, diện tích rừng này do Ban QLRPH Phù Mỹ trực tiếp quản lý, không giao khoán. Nhưng từ năm 2012, ông Thăng (khi đó là Giám đốc) đã ký hợp đồng giao khoán 3,6 ha cho một cá nhân. Thực tế, ông Thăng là người trực tiếp hưởng lợi từ diện tích này.

Chi cục Kiểm lâm nhận định việc ông Thăng chiếm đất thuộc quản lý của đơn vị để sử dụng cá nhân là có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Đơn vị này đề nghị Sở NN&MT xử lý trách nhiệm của Ban QLRPH Phù Mỹ và các cá nhân liên quan do buông lỏng quản lý.