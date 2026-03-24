Khởi tố 4 vụ án để điều tra liên quan việc 9 ha rừng tự nhiên bị phá ở Gia Lai 24/03/2026 16:10

(PLO)- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai ban hành 4 quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hủy hoại hơn 9 ha rừng tự nhiên xảy ra tại xã Ia Pia; đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thụ lý theo thẩm quyền.

Rừng tự nhiên bị phá tại xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai.

Như PLO đưa tin ngày 20-3, UBND xã Ia Pia đã có báo cáo nhanh lên UBND tỉnh Gia Lai và Sở NN&MT về việc hơn 9 ha rừng tự nhiên trên địa bàn xã này bị phá trái pháp luật.

Theo xã Ia Pia, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển toàn bộ vụ việc sang cơ quan kiểm lâm để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Diện tích rừng bị phá đã vượt quá mức tối đa xử phạt vi phạm hành chính.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị phá tập trung tại các khu vực thuộc lâm phần đã giao cho bốn hộ dân địa phương quản lý trong các năm 2021 đến 2023 tại các tiểu khu 948, 949 xã Ia Pia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.